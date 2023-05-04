رفض البيت الأبيض، الخميس، الاتهامات الروسية بشأن التورط بالـ"هجوم" الذي استهدف مقر الرئاسة الروسية (الكرملين).

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، في مقابلة مع قناة " إم إس إن بي سي" الأمريكية، إن "بلاده لا تشجع أوكرانيا أو تُمكّنها من تنفيذ هجمات خارج حدودها".

وأضاف كيربي: "بالتأكيد لا نملي عليهم الشروط التي يدافعون بها عن أنفسهم، أو العمليات العسكرية التي ينفذونها"، حسب ما نقلت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وفي وقت سابق اليوم، اتهم الكرملين الولايات المتحدة بالوقوف وراء "هجوم أوكرانيا" ومقره بالعاصمة الروسية موسكو.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، خلال مؤتمر صحفي، إن "قرار الهجوم بطائرة مُسيرة من قبل أوكرانيا على المقر الرئاسي في وقت متأخر من الثلاثاء اتخذته الولايات المتحدة".

والأربعاء، قال الكرملين إن أوكرانيا حاولت قصف المقر الرئاسي الروسي بطائرتين مُسيّرتين، وجرى إسقاطهما على الفور.

وعلى الإثر، نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولون آخرون تورط بلادهم في الهجوم.

وخلال زيارة لهولندا، دعا الرئيس الأوكراني، الخميس، إلى تقديم نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى العدالة بسبب الحرب في أوكرانيا، داعياً إلى إنشاء محكمة جرائم حرب منفصلة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.