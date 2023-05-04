دوت أصوات معارك ضارية في وسط الخرطوم اليوم الخميس مع محاولة الجيش السوداني إبعاد قوات الدعم السريع شبه العسكرية عن المناطق المحيطة بالقصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش في ظل صعوبة صمود وقف إطلاق النار.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس أن المعارك "يجب أن تنتهي" مهدداً بعقوبات جديدة على الجهات المسؤولة عن إراقة الدماء.

وقال في بيان إن "العنف الدائر في السودان مأساة، وخيانة للمطالب الواضحة للشعب السوداني بحكومة مدنية وانتقال إلى الديموقراطية" مضيفاً "يجب أن ينتهي".

وتردد دوي قصف عنيف في مدينتي أم درمان وبحري المجاورتين للخرطوم. ووافق الطرفان على تمديد الهدنة سبعة أيام، لكن جرى انتهاكها.

وضغطت الأمم المتحدة على طرفي الصراع أمس الأربعاء لتأمين ممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية بعد تعرض ست شاحنات محملة بالإمدادات الإنسانية للنهب وتقويض ضربات جوية في الخرطوم الهدنةَ من جديد.

وقال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إنه يأمل في عقد اجتماع مباشر مع طرفي الصراع في غضون يومين أو ثلاثة أيام، للحصول على ضمانات منهما لتتمكن قوافل المساعدات من توصيل الإمدادات الإنسانية.

"لن ترى منتصراً"

يقول زعيم "حركة التمرد السودانية" المسلّحة عبد الواحد محمد نور الذي كان أحد قادة القتال الدامي في إقليم دارفور لمدة عقود، إن الحرب الحالية الدائرة في السودان "لن ترى منتصراً".

وقال النور المقيم حالياً في جنوب السودان في مقابلة مع وكالة فرانس برس "الشعب السوداني لا يريد أياً منهما (عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو).. بل يريد حكومة مدنية".

ووصف نور البالغ من العمر 55 عاماً وعاش لسنوات في الماضي في باريس، ما يجري في السودان الآن بالـ"كارثة".

كارثة إنسانية

وتحذّر الأمم المتحدة من أن القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع الذي اندلع في 15 أبريل/نيسان يهدد بحدوث كارثة إنسانية قد تمتد إلى دول أخرى. وقال السودان يوم الثلاثاء إن الصراع تسبب في مقتل 550 وإصابة 4926.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 100 ألف فروا من السودان إلى بلدان مجاورة بدون مؤونة تذكر من الطعام أو المياه.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مؤتمر صحفي في موزامبيق إنه ناقش الوضع في السودان مع الزعماء الأفارقة وسيعمل على المساهمة في إحلال السلام.

وقال الجيش إنه قتل أفراداً من قوات الدعم السريع ودمر "عدداً من العربات القتالية للمتمردين" بعد اشتباكات بينهما في المنطقة العسكرية في بحري.

وقبل أن ينشب الخلاف بينهما، وحد الجيش وقوات الدعم السريع صفوفهما في انقلاب قبل عامين وتقاسما السلطة في إطار عملية انتقال مدعومة دولياً استهدفت إجراء انتخابات حرة وإقامة حكومة مدنية.

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بانتهاك وقف إطلاق النار ومهاجمة القوات منذ الفجر. وقالت إن الجيش هاجم أحياء سكنية لقوات الدعم السريع بالمدفعية والطائرات في "مسلك جبان" .