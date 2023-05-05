قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن معدل الإنتاج اليومي للنفط يلبي أكثر من 20% من حاجة البلاد مع إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، اكتشاف حقل جديد بولاية شرناق بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً.

ولفت دونماز في تصريح خاص للأناضول، إلى أن إنتاج تركيا اليومي من النفط كان يراوح بين 40 و50 ألف برميل قبل 5 أعوام، ليصعد المعدل إلى 80 ألف برميل يومياً العام الماضي.

جاء ذلك في إطار مشاركته بفعالية نظمها مكتب الموارد البشرية في رئاسة الجمهورية التركية بالتعاون مع جامعة الأناضول بولاية أسكي شهير شمال غرب البلاد.

وأضاف دونماز: "مع هذا الحقل الأخير (في جبل غابار بولاية شرناق) سنتمكن من إنتاج 100 ألف برميل إضافي (يومياً) في غضون بضع سنوات، وبهذا يكون إنتاجنا السنوي قادراً على تلبية نحو 20% من استهلاكنا وربما أكثر بقليل".

ولفت الوزير التركي إلى مخزون الغاز الطبيعي المكتشف قبالة سواحل البحر الأسود باكتشاف احتياطي 710 مليارات متر مكعب، وضخ أولى شحنات الغاز بالشبكة الوطنية.

وأردف أن الرئيس أردوغان أكد خلال مشاركته في فعالية ضخ الغاز إلى الشبكة الوطنية يوم 20 أبريل/ نيسان الماضي، أن الحكومة التركية ستغطي تكاليف 25 متراً مكعباً من الغاز المستهلك لكل منزل لمدة عام مع مجانيته لشهر واحد.

وأعلنت تركيا أواخر 2022، اكتشاف 170 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي في البحر الأسود ليبلغ إجمالي حجم الاكتشافات 710 مليارات متر مكعب.

تقليل واردات تركيا من الطاقة

الوزير دونماز أكد أن إعلان الرئيس عن احتياطي نفطي جديد، بعث الحماسة في نفوس أبناء الشعب التركي، منوهاً إلى انطلاق بشائر انخفاض اعتماد البلاد على الطاقة المستوردة.

وبيّن أن جميع هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم القوي للرئيس أردوغان لتلك المشاريع وتفاني المشرفين عليها بعملهم وتنفيذ مهامهم على أكمل وجه.

وتعتبر واردات الطاقة من النفط والغاز الطبيعي من أهم مصادر الاستهلاك في تركيا، إلا أن الاكتشافات الجديدة ستساهم حسب الوزير، بشكل كبير، في سد عجز الحساب الجاري.

وهو ما يعني صرفاً أقل من مخزون القطع الأجنبي (العملات الصعبة) من خزينة الدولة، خصوصاً أن واردات تركيا من الطاقة بلغت العام الماضي 95 مليار دولار.

والثلاثاء، أعلن الرئيس أردوغان عن كشف نفطي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وفي كلمته خلال مراسم افتتاح مجموعة مشاريع بولاية قونية وسط البلاد قال أردوغان إن: "تركيا بعد الآن ستصبح دولة مُصدرة للطاقة".

وأضاف: "أود أن أزف بشرى جديدة. لقد اكتشفنا حقلاً نفطياً بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً في جودي، غابار (منطقة جبلية في شرناق)".