سياسة
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الإسرائيليون يواصلون التظاهر احتجاجاً على مشروع إصلاح النظام القضائي
تتواصل تظاهرات الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى للاحتجاج على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، رغم إعلان الأخير في مارس/آذار تعليق المشروع لإعطاء "فرصة للحوار".
الإسرائيليون يواصلون التظاهر احتجاجاً على مشروع إصلاح النظام القضائي
تجمع محتجون خارج مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في القدس وأمام منازل وزراء وأمام مقر حاخام كبير من اليهود المتشدّدين / صورة: AFP
4 مايو 2023

تظاهر آلاف الإسرائيليين من جديد الخميس في تل أبيب ومدن أخرى للاحتجاج على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وقضايا أخرى بينها غلاء المعيشة.

ومنذ إعلان المشروع في مطلع يناير/كانون الثاني، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعياً للتنديد بالنص وبالحكومة التي شكّلها نتانياهو في ديسمبر/كانون الأول وتعد إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.

ويُعِد منتقدو مشروع الإصلاح أنه مناهض للديمقراطية.

وأعلن نتنياهو في 27 مارس/آذار تعليق الإصلاح لإعطاء "فرصة للحوار"، لكن الاحتجاجات ضد المشروع ما زالت كثيفة.

وتجمّع محتجون خارج مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في القدس وأمام منازل وزراء وأمام مقر حاخام كبير من اليهود المتشدّدين في بني براك.

كما سارت متظاهرات في تل أبيب ارتدين سترات حمراء وقبعات بيضاء بوحي من رواية "ذي هاندمايدز تايل" التي تتحدث عن أمريكا وقد تحولت إلى دكتاتورية أبوية وحوّلت فيها بعض النساء إلى العبودية الجنسية.

إلى ذلك دعا منظمو هذه التظاهرات إلى الاحتجاج على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمطالبة بالمساواة بشأن الخدمة العسكرية التي يُعفى منها اليهود المتشددون.

وأغلقت الشوارع الرئيسية وبينها شارع كابلان وطريق أيالون السريع في تل أبيب.

وبالنسبة إلى الحكومة، يهدف مشروع إصلاح النظام القضائي لإعادة توازن السلطات من خلال تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها مسيسة، من ضمن أهداف أخرى.

ويعتقد منتقدو الإصلاح أنه يهدد بفتح الطريق أمام نزعات استبدادية.

ويقود الرئيس إسحق هرتسوغ مفاوضات منذ شهر مع ممثلين عن الحكومة والمعارضة بهدف التوصل إلى تسوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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