سياسة
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أوكرانيا: تزويدنا بمقاتلات F16 يساعد على استعادة الأمن الغذائي العالمي
قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن تزويد بلاده بطائرات "F-16" يساعد في تأمين مسار مستمر لسفن الحبوب في البحر الأسود، وبالتالي استعادة الأمن الغذائي العالمي.
أوكرانيا: تزويدنا بمقاتلات F16 يساعد على استعادة الأمن الغذائي العالمي
كوليبا يؤكد أهمية مقاتلات "F-16" في استعادة الأمن الغذائي العالمي / صورة: AA
4 مايو 2023

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس، إن تزويد بلاده بطائرات "F-16" المقاتلة من شأنه أن يساعد في "استعادة الأمن الغذائي العالمي".

وأوضح كوليبا في تغريدة أن "تزويد أوكرانيا بالطائرات يساعد في تأمين مسار لتدفق مستمر لسفن الحبوب في البحر الأسود".

وأضاف: "مع سرب من طائرات F-16 المجهزة جيداً، ستكون أوكرانيا قادرة على إبقاء السفن الحربية والطائرات الروسية بعيدة عن ممر الحبوب في البحر الأسود، وبالتالي تأمين مسارها لتدفق مستمر لسفن الحبوب".

وتابع: "تزويد أوكرانيا بالطائرات يساعد أيضاً في استعادة الأمن الغذائي العالمي".

ومن المقرر أن يعقد الجمعة في إسطنبول اجتماع بين ممثلي تركيا وروسيا وأوكرانيا حول ممر الحبوب، وفق ما أعلن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن.

وفي 22 يوليو/ تموز 2022، جرى توقيع اتفاقية ممر حبوب البحر الأسود لمدة 120 يوماً، جرى تمديدها 120 يوماً أخرى اعتباراً من 19 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، وفي 19 مارس/آذار 2023، جرى الإعلان عن تمديد جديد، لكن دون إعلان مشترك موحد عن مدته.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الاتفاقية مُددت لمدة 120 يوماً، في حين قال مسؤولون روس إنها مُددت 60 يوماً فقط، ولم يصدر عن تركيا أو الأمم المتحدة أي بيان بشأن مدة التمديد الأخيرة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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