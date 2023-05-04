سياسة
2 دقيقة قراءة
تونس.. النهضة تعتبر مداهمة الأمن منازل عائلات سياسيين "ترهيباً ممنهجاً"
اعتبرت حركة النهضة التونسية مداهمة قوات الأمن منازل أهالي سياسيين دون إذن قضائي، وتغيير الأقفال قبل المغادرة، "عملية ترهيب ممنهجة لا تليق بدولة القانون وثورة الكرامة".
تونس.. النهضة تعتبر مداهمة الأمن منازل عائلات سياسيين "ترهيباً ممنهجاً"
تونس.. النهضة تعتبر مداهمة الأمن منازل عائلات سياسيين "ترهيباً ممنهجاً" / صورة: AA
4 مايو 2023

استنكرت حركة النهضة، الخميس، "مداهمة الأمن التونسي لمنازل عائلات السياسيين"، وإغلاق مقرها المركزي بالعاصمة تونس.

جاء ذلك في بيان للحركة إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، موقع من رئيسها بالنيابة منذر الونيسي.

وقالت إنها "تستنكر بشدة مداهمة منازل أهالي السياسيين دون إذن قضائي، وتغيير الأقفال قبل المغادرة، وتعتبر ذلك عملية ترهيب ممنهجة لا تليق بدولة القانون وثورة الكرامة".

والأربعاء، قالت سمية ابنة رئيس الحركة راشد الغنوشي، في فيديو نشرته على فيسبوك، إن "أجهزة الأمن اقتحمت منزل شقيقتها الكبرى تسنيم (تقيم في كندا)، وكسرت أقفال الباب ثم عوضته بقفل آخر عند خروجها بعد تفتيشه"، فيما لم يصدر من الشرطة تعليق بشأن هذه الاتهامات.

وأهابت النهضة بالسلطات التونسية العمل على "وقف الانتهاكات الصارخة للأعراض وحقوق المواطنين"، وفق البيان.

ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات التونسية بشأن هذه الاتهامات، إلا أنها من حين إلى آخر تنفيها وتؤكد التزامها باستقلال القضاء والحقوق والحريات.

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، تشهد تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وشدد سعيد مراراً على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us