سياسة
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وزير الخارجية التركي ينتقد إساءة مجلة بريطانية للرئيس أردوغان
أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو عن رفضه لإساءة مجلة بريطانية للرئيس رجب طيب أردوغان، وتدخلها في الشأن الداخلي للبلاد.
وزير الخارجية التركي ينتقد إساءة مجلة بريطانية للرئيس أردوغان
وزير الخارجية التركي ينتقد إساءة مجلة بريطانية للرئيس أردوغان / صورة: AA
4 مايو 2023

انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، استهداف مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية الرئيس رجب طيب أردوغان فيما يخص الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو/أيار الجاري.

وقال جاوش أوغلو أثناء زيارته الغرفة التجارية والصناعية في ولاية أنطاليا، الخميس: "إنهم يتخذون قرارات نيابة عن الشعب التركي أو يحاولون إرشاد الأمة التركية".

وكانت المجلة كتبت على غلاف منشورها الأخير "أهم استحقاق انتخابي في 2023"، واصفة الرئيس أردوغان بـ"الديكتاتور".

وأوضح جاوش أوغلو أن المجلة دعت في منشورها الأخير إلى "وجوب رحيل" الرئيس أردوغان عن السلطة.

وتابع: "لماذا يجب أن يرحل الرئيس أردوغان عن السلطة؟ ما الضرر الذي يُلحقه أردوغان بكم؟ أو بماذا يضر أردوغان بريطانيا مثلاً؟".

وأردف: "لو لم يكن الرئيس أردوغان موجوداً على رأس السلطة في تركيا، لكان العالم سيعاني أزمة غذاء حقيقية، لولا تركيا فإن أمن أوروبا سيكون في خطر، لماذا تتدخلون في السياسة الداخلية لهذا البلد؟".

وأشار إلى أنه كان قد كتب مقالة لنشرها في العدد القادم لمجلة "ذي إيكونوميست"، مضيفاً: "امتنعت عن نشر مقالتي في هذه المجلة. نحن لا نتعامل مع من يتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا. هؤلاء سيتلقّون الجواب المناسب من شعبنا يوم 14 مايو".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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