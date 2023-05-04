سياسة
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ألطون: ننصح من يحلم بعرقلة نهوض تركيا بالتخلّي عن أحلامه
ذكر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن هناك من يسعى إلى التضليل وتجاهل مبدأ الحياد في الإعلام فيما يتعلق بالإنجازات التي تتحقق في البلاد، وقال: "إذا كان هناك من يحلم بعرقلة نهوض تركيا فننصحهم بالتخلي عن هذا الحلم".
ألطون: ننصح من يحلم بعرقلة نهوض تركيا بالتخلّي عن أحلامه
ألطون: إذا كان هناك من يحلم بعرقلة نهوض تركيا فننصحهم بالتخلي عن هذا الحلم / صورة: AA
4 مايو 2023

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون: "إذا كان هناك من يحلم بعرقلة نهوض تركيا فننصحهم بالتخلي عن هذا الحلم".

جاء ذلك في تغريدة، الخميس، ردّ فيها على استهداف الإعلام الغربي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف ألطون: "الشعب التركي لم ولن يجعل أعداء تركيا سعداء، ونشاهد بأسف واستغراب العداء المعتاد الذي يُظهره الإعلام الغربي لتركيا وأردوغان قبل كل استحقاق انتخابي".

وذكر ألطون أن عنف الهجمات الغربية يزداد مع تخلص تركيا من أغلالها.

واستطرد: "كلما أعطى رئيسنا رجب طيب أردوغان الأولوية لمصالح شعبنا ورفض ما يحاولون فرضه على تركيا، اتجهوا هم إلى التضليل وتجاهلوا مبدأ الحياد في الإعلام".

وفي وقت سابق الخميس، انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، استهداف مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية الرئيس أردوغان فيما يخص الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو/أيار الجاري.

وكانت المجلة قد كتبت على غلاف منشورها الأخير "أهم استحقاق انتخابي في 2023"، واصفة الرئيس أردوغان بـ"الديكتاتور".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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