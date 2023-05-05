بلغ عدد الأتراك المشاركين في عملية التصويت في الانتخابات العامة والرئاسية في خارج البلاد والمعابر الحدودية حتى الخميس، مليوناً و165 ألفاً و969 ناخباً، حسب معلومات من الهيئة العليا للانتخابات في تركيا.

وأوضحت أن مليوناً و83 ألفاً و684 ناخباً أدلوا بأصواتهم في صناديق اقتراع أقامتها الممثليات التركية في خارج البلاد.

وأضافت أن 82 ألفاً و285 ناخباً أدلوا بأصواتهم في صناديق اقتراع أقامتها السلطات التركية في البوابات الجمركية.

وفي 27 أبريل/نيسان الماضي انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية للأتراك المقيمين في الخارج وفي المعابر الحدودية.

وتستمرّ عملية تصويت الأتراك المسجلين من أماكن إقاماتهم خارج البلاد حتى 9 مايو/أيار، فيما تستمرّ عملية التصويت في المعابر الحدودية والمطارات حتى 14مايو/أيار.

فيما يتوجَّه الناخبون في عموم البلاد إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو/أيار المقبل، لانتخاب مرشحيهم.

ويبلغ عدد من يحقّ لهم الانتخاب بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني 64 مليوناً و113 ألفاً و941 ناخباً، وفق الهيئة العليا للانتخابات.