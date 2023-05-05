قال مسؤول روسي لوكالة تاس للأنباء الخميس إنّ مستويات المياه المرتفعة على نحو قياسي قد تغمر سداً رئيسياً في جنوبي أوكرانيا وتلحق الضرر بأجزاء من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.

وقال رينات كارتشا، مستشار المدير العام لشركة الطاقة النووية الروسية روس إنرجوأتوم، إنه إذا تصدع سد نوفا كاخوفكا فإن المياه ستغمر خط الكهرباء الواصل إلى محطات الضخ في محطة زابوريجيا.

وأضاف أن سيخلق هذا "مشكلات فنية لتشغيل المحطة ومخاطر على السلامة النووية".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبعد انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا، أظهرت صور الأقمار الصناعية أضراراً جديدة كبيرة في السد.

وتبادل الجانبان الاتهامات بالتخطيط لتدمير السد باستخدام المتفجرات، الأمر الذي سيغمر معظم المنطقة في اتجاه مجرى النهر ومن المحتمل أن يتسبب في دمار كبير حول خيرسون.

وتمثل تعليقات كارتشا تناقضاً كبيراً مع تلك التي أدلى بها المسؤولون الأوكرانيون في أواخر مارس/آذار الماضي، عندما قالوا إنهم يخشون أن تواجه محطة زابوريجيا نقصاً في المياه لتبريد المفاعلات بحلول أواخر الصيف لأن القوات الروسية صرفت المياه من الخزان الذي يزود المحطة.

وسيطرت القوات الروسية على المحطة عندما هاجمت أجزاء من الأراضي الأوكرانية العام الماضي.

وتقع محطة زابوريجيا في قلب أزمة أمن نووي بسبب القصف شبه المستمر في محيطها الذي تتبادل كييف وموسكو الاتهام بالمسؤولية عنه.