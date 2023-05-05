سياسة
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مسؤول روسي: ارتفاع منسوب المياه يهدّد سدّاً قرب محطة زابوريجيا الأوكرانية
قال مسؤول روسي إن المياه المرتفعة قد تغمر سداً رئيسياً في أوكرانيا وتلحق الضرر بمحطة زابوريجيا التي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. فيما قال مسؤولون أوكرانيون إنهم يخشون أن تواجه المحطة نقصاً في المياه لتبريد المفاعلات في الصيف.
مسؤول روسي: ارتفاع منسوب المياه يهدّد سدّاً قرب محطة زابوريجيا الأوكرانية
وفق المسؤول الروسي، ستتسبب نسب المياه المرتفعة في مشكلات فنية لتشغيل المحطة ومخاطر على السلامة النووية / صورة: Reuters
5 مايو 2023

قال مسؤول روسي لوكالة تاس للأنباء الخميس إنّ مستويات المياه المرتفعة على نحو قياسي قد تغمر سداً رئيسياً في جنوبي أوكرانيا وتلحق الضرر بأجزاء من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.

وقال رينات كارتشا، مستشار المدير العام لشركة الطاقة النووية الروسية روس إنرجوأتوم، إنه إذا تصدع سد نوفا كاخوفكا فإن المياه ستغمر خط الكهرباء الواصل إلى محطات الضخ في محطة زابوريجيا.

وأضاف أن سيخلق هذا "مشكلات فنية لتشغيل المحطة ومخاطر على السلامة النووية".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبعد انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا، أظهرت صور الأقمار الصناعية أضراراً جديدة كبيرة في السد.

وتبادل الجانبان الاتهامات بالتخطيط لتدمير السد باستخدام المتفجرات، الأمر الذي سيغمر معظم المنطقة في اتجاه مجرى النهر ومن المحتمل أن يتسبب في دمار كبير حول خيرسون.

وتمثل تعليقات كارتشا تناقضاً كبيراً مع تلك التي أدلى بها المسؤولون الأوكرانيون في أواخر مارس/آذار الماضي، عندما قالوا إنهم يخشون أن تواجه محطة زابوريجيا نقصاً في المياه لتبريد المفاعلات بحلول أواخر الصيف لأن القوات الروسية صرفت المياه من الخزان الذي يزود المحطة.

وسيطرت القوات الروسية على المحطة عندما هاجمت أجزاء من الأراضي الأوكرانية العام الماضي.

وتقع محطة زابوريجيا في قلب أزمة أمن نووي بسبب القصف شبه المستمر في محيطها الذي تتبادل كييف وموسكو الاتهام بالمسؤولية عنه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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