سياسة
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رغم الركود.. إيرادات أبل وأرباحها تفوق التوقعات بفضل نمو مبيعات آيفون
قالت شركة أبل إنها حققت إيرادات وأرباحاً ربع سنوية أعلى من توقعات وول ستريت، مع ارتفاع مبيعات آيفون. وتراجعت مبيعات أجهزة ماك بأكثر من 30% إلى 7.17 مليار دولار مقارنة بتقديرات المحللين بانخفاض 25% إلى 7.8 مليار دولار، حسبما ذكرت رفينيتيف.
رغم الركود.. إيرادات أبل وأرباحها تفوق التوقعات بفضل نمو مبيعات آيفون
إيرادات أبل وأرباحها تفوق التوقعات بفضل نمو مبيعات آيفون / صورة: Reuters
5 مايو 2023

أعلنت شركة أبل الخميس تحقيقها إيرادات وأرباحاً ربع سنوية أعلى من توقعات وول ستريت، مع ارتفاع مبيعات آيفون وتراجع مبيعات الأجهزة القابلة للارتداء أقل مما كان يخشى المحللون.

وقالت أبل إن مبيعاتها للربع الثاني من العام المالي المنتهي في الأول من أبريل/نيسان انخفضت بنسبة 2.5% إلى 94.84 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين بانخفاضها 4.4% إلى 93 مليار دولار، وفق بيانات رفينيتيف. وكانت الأرباح ثابتة عند 1.52 دولار للسهم، مقارنة بتقديرات بانخفاضها 5.7% إلى 1.43 دولار للسهم، حسب بيانات رفينيتيف.

وارتفعت أسهم أبل 2% في تعاملات ما بعد الإغلاق.

وقال الرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك لرويترز إنّ الشركة سجلت رقماً قياسياً في الربع الثاني من العام المالي لمبيعات آيفون، فيما يرجع الفضل في جانب منه إلى انتقاء مستخدمين جدد في أسواق مثل الهند، حيث توجّه كوك في الآونة الأخيرة لافتتاح أول عدد من متاجر البيع بالتجزئة للشركة.

وقال كوك: "سُررنا بأدائنا في الأسواق الناشئة. حققنا أرقاماً قياسية لقاعدة آيفون الراسخة في كل قطاع جغرافي، ومبيعاتنا كانت قوية جداً في الأسواق الناشئة، لا سيما في البرازيل والهند والمكسيك".

وأضاف أن الأزمات في سلاسل التوريد اختفت.

وأردف: "لم يكن لدينا نقص في المواد على الإطلاق خلال الربع في أي من المنتجات".

تراجع مبيعات الأجهزة

لكن لم تكن أعمال أبل جميعها محصنة من الركود في مجال الإلكترونيات، إذ انخفضت مبيعات أجهزة ماك بشدة فيما تراجعت إيرادات آيباد. كما انخفضت المبيعات في الصين بنسبة 2.9% إلى 17.8 مليار دولار، وهو انخفاض أكبر قليلاً من إجمالي الإيرادات.

وأعلنت أبل في الأسابيع القليلة الماضية عن خدمات جديدة مثل حساب توفير عالي العائد، لكنّ المستثمرين لا يزالون ينتظرون رؤية المنتج الرئيسي التالي من أجهزة الشركة.

وذكرت بلومبرغ أن أبل قد تكشف عن سماعة رأس تعمل بتقنية الواقع المختلط قريباً، ربما الشهر المقبل، عندما تعقد مؤتمرها السنوي لمطوري البرمجيات.

وارتفعت مبيعات آيفون 1.5% إلى 51.33 مليار دولار، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض نسبته 3.3% إلى 48.9 مليار دولار، وفقاً لرفينيتيف.

وتراجعت مبيعات أجهزة ماك بأكثر من 30% إلى 7.17 مليار دولار مقارنة بتقديرات المحللين بانخفاض 25% إلى 7.8 مليار دولار، حسبما ذكرت رفينيتيف.

وانخفضت مبيعات الأجهزة القابلة للارتداء من أبل، التي تشمل إيربودز وأبل ووتش، بأقل من 1% إلى 8.76 مليار دولار، مقارنة بتوقعات بانخفاضها 4.4% إلى 8.4 مليار دولار.

وكان أكثر قطاعات أبل نمواً قطاع الخدمات الذي يتضمن منتجات مثل آي كلاود وأبل باي، إذ نما 5.5% إلى 20.9 مليار دولار، بما يتماشى مع توقعات المحللين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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