شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار على أهمية الاجتماع المزمع عقده الجمعة بمشاركة كوادر فنية من الأمم المتحدة وتركيا وروسيا وأوكرانيا، قبل الاجتماع على مستوى نواب الوزراء بخصوص استمرار مبادرة الحبوب، مؤكداً تواصُل الجهود التركية لضمان استمرارية اتفاق الحبوب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الخميس حول الاجتماع المخطط عقده الجمعة بين نواب وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا.

وتطرَّق أقار إلى تمديد مبادرة الحبوب حتى 18 مايو/أيار الجاري عقب محادثات الرئيس رجب طيب أردوغان والوزارات المعنية.

وقال: "نواصل جهودنا من أجل استمرارها (مبادرة الحبوب) بشكل مستقر دون أي انقطاع من خلال زيادة زخم محادثاتنا قدر الإمكان قبل انتهاء المهلة".

وتابع: "أصبح من الضروري عقد اجتماع للكوادر الفنية من الأمم المتحدة وتركيا وروسيا وأوكرانيا، وعقب هذا الاجتماع سيكون اجتماع نواب الوزراء الأسبوع المقبل".

وذكر وزير الدفاع أن اجتماع الكوادر الفنية واجتماع نواب الوزراء سيُعقدان في مدينة إسطنبول.

وفي رده على سؤال حول تمديد الاتفاقية من عدمه قال أقار: "الانطباع الذي لاحظناه خلال محادثاتنا ومباحثاتنا يشير أن هذه الجهود ستنتهي بشكل إيجابي، ونعمل ونجتهد من أجل ذلك".