حسم فريق نابولي لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم الخميس، عقب تعادله مع مضيفه أودينيزي بهدف، محقّقاً لقبه الثالث في تاريخه، والأول من دون الأسطورة مارادونا الذي قاد الفريق لحسم البطولة عامَي 1987 و1990.

وتقدم أودينيزي أولاً عن طريق السلوفيني ساندي لوفريك في الدقيقة 13، ثم أدرك النيجيري فيكتور أوسيمين التعادل لنابولي مع حلول الدقيقة 52.

وأصبح لدى نابولي 80 نقطة يحتلّ بها صدارة الترتيب بفارق 16 نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، وذلك قبل خمس جولات من النهاية.

وسبق لنادي نابولي أن فاز بلقب الدوري المحلي في مناسبتين: الأولى موسم 1987، والثانية في 1990، تحت قيادة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

من جهته رفع أودينيزي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني عشر.​​​​​​​