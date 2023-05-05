قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تسمح بتوجيه سياستها الداخلية عبر أغلفة مجلات عالمية.

جاء ذلك في منشور للرئيس التركي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة تطرق خلاله إلى غلاف مجلة "إيكونوميست" الأخير.

وقال الرئيس أردوغان إن بلاده لن تسمح بتوجيه سياستها الداخلية وتهديد الإرادة الوطنية بأغلفة المجلات التي هي جهاز تنفيذي للقوى العالمية.

المجلة صدرت غلافها الأخير بعنوان "أهم استحقاق انتخابي في 2023"، واصفة الرئيس أردوغان بـ"الديكتاتور".

وحول النجاحات الدبلوماسية التي حققتها بلاده سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات خلال السنوات الأخيرة، قال أردوغان: "من خلال (قرن تركيا) سنرتقي بكل هذه النجاحات الدبلوماسية إلى القمة".

وأشار أن تركيا باتت من خلال تحركاتها السياسية والدبلوماسية والعسكرية تضيّق الخناق على التنظيمات الإرهابية.

ولفت إلى أن تركيا رغم موقعها الجيوسياسي في قلب القارات الثلاث، كانت تُدار لسنوات عبر سياسة خارجية أحادية المحور.

وتابع: "بفضل جهود دبلوماسيّينا، نفذنا سياسة خارجية تتسم بالثقة بالنفس والمبادرة والإنسانية".

وأشار إلى زيادة عدد ممثليات تركيا في الخارج من 163 إلى 260، لتغدو إحدى الدول الخمس التي تملك أوسع شبكة دبلوماسية في العالم.

وأضاف: "نقف عند اللزوم إلى جانب أشقائنا بكل إمكاناتنا، كما حدث في ليبيا وسوريا وقرة باغ التي تحررت بعد 30 عاماً من الاحتلال".

وذكر أن تركيا تسهم في حل الأزمات الإقليمية من خلال اتفاقيات تبادل الأسرى وممر الحبوب عبر البحر الأسود.