سياسة
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بعد نحو شهرين من استشهادهم.. الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن جثامين 3 فلسطينيين
أفرج الجيش الإسرائيلي، عن جثامين ثلاثة فلسطينيين قتلهم قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية في 12 مارس/آذار الماضي، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي احتجاز جثامين 133 فلسطينياً قتلهم منذ عام 2015.
بعد نحو شهرين من استشهادهم.. الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن جثامين 3 فلسطينيين
  الجيش الإسرائيلي يفرج عن جثامين 3 فلسطينيين- أرشيفية / صورة: AA
5 مايو 2023

أفرج الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن جثامين ثلاثة فلسطينيين قتلهم قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية في 12 مارس/آذار الماضي.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية (جهة التواصل الرسمية مع إسرائيل) في بيان، إن طواقمها في نابلس "استلمت بعد ظهر اليوم جثامين شهداء نابلس التي كانت محتجزة لدى الاحتلال وهم: عدي عثمان الشامي، وجهاد محمد الشامي، ومحمد رعد دبيك".

وأضافت الهيئة، أنها "تبذل جهوداً من أجل استرداد جميع الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال".

وفي 12 مارس/آذار، أعلنت مجموعة "عرين الأسود" المسلحة أن 3 من أفرادها قُتلوا في اشتباك مع الجيش الإسرائيلي على حاجز صرة (جنوب غرب نابلس).

فيما قال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي في بيان آنذاك إن "مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار نحو قوة عسكرية كانت داخل موقع عسكري في مفرق جيت قرب مدينة نابلس وإن قوة عسكرية من لواء جولاني أطلقت النار صوب المسلحين وتمكنت من تحييد ثلاثة منهم خلال تبادل لإطلاق نار".

وبالإفراج عن الجثامين الثلاثة، يواصل الجيش الإسرائيلي احتجاز جثامين 133 فلسطينياً قتلهم منذ عام 2015، وفق ما صرح به لمراسل الأناضول حسين شجاعية الناطق باسم "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء" غير الحكومية.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يجيز للقائد العسكري الإسرائيلي احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم الجيش ودفنهم مؤقتاً لأغراض استعمالهم "أوراق تفاوض مستقبلية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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