كشف المستشار الألماني أولاف شولتز، الجمعة، عن دعمه لحصول الدول الإفريقية على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وخلال لقائه الرئيسَ الكيني وليام روتو في العاصمة الكينية نيروبي، قال شولتز إنه "يؤمن" بالحلول التي تقودها إفريقيا لقضايا القارة، مثل الصراع الدائر في السودان، وبالتالي يدعم حصول الدول الإفريقية على مقعد دائم في مجلس الأمن، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف عقب محادثات ثنائية مع روتو: "ألمانيا تدعم الجهود المبذولة للحصول على مقاعد إفريقية دائمة في مجلس الأمن، كما تدعم مقعداً رسمياً للاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين".

وعلى صعيد آخر، أعرب شولتز عن قلقه إزاء الصراع في السودان الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى، ودعا الأطراف العسكرية المتصارعة إلى ضرورة إنهاء القتال.

وقال: "على الجيش وقوات الدعم السريع إنهاء صراعهما العسكري على السلطة"، مؤكداً أن هذا الصراع "يضر بالشعب السوداني".

ولفت المستشار الألماني إلى دعم بلاده للتسوية السلمية للصراعات في إفريقيا، وبصفة خاصة في السودان.

وزار شولتز كينيا ضمن جولة إفريقية استمرت يومين بدأها بإثيوبيا، حيث التقى مسؤولين من الاتحاد الإفريقي إذ أعلن دعم بلاده لانضمام الأخير إلى مجموعة العشرين.

وهذه الجولة الإفريقية هي الثانية لشولتز منذ توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2021 ، وركزت على عدد من القضايا الاقتصادية والسياسية، على رأسها الأوضاع في السودان.