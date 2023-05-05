أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده عازمة على مواصلة أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في البر والبحر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمعة، خلال مشاركته في تجمع جماهيري انتخابي بولاية أرضروم شمال شرقي تركيا.

وقال أردوغان إن حكومته بدأت توفير الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود والنفط المستخرج من ولاية شرناق (جنوب شرق) لخدمة المواطنين.

وأضاف: "سوف نواصل أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في البر والبحر".

وشدد على أن حكومته ستواصل العمل حتى تحقق الاكتفاء الذاتي لتركيا في مجال الطاقة.

وأشار أردوغان إلى أن البلاد مقبلة على حقبة جديدة اسمها "قرن تركيا".

وذكر أن حزب العدالة والتنمية أنشأ البنية التحتية لهذا الهدف السامي عبر خطوات حكوماته المتعاقبة طوال 21 عاماً الماضية.

وقبل أيام، أعلنت تركيا اكتشاف حقل نفطي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

والشهر المنصرم، جرى توصيل الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود إلى شبكة التوزيع العامة لتركيا.

من جهة أخرى، قال أردوغان إن تركيا كانت ضعيفة وكان مفوضو صندوق النقد الدولي يديرون اقتصادها.

وشدد على أن حزب العدالة والتنمية غيّر هذا الوضع بشكل كامل بعد وصوله إلى السلطة عام 2002.

ولفت إلى أن تركيا لم تعد تحتاج كما السابق إلى أسلحة وابتكارات الدول الأخرى لكي تكافح التنظيمات الإرهابية.

وأوضح أن الجيش التركي أصبح يسحق رؤوس الإرهابيين أين ما كانوا باستخدام الطائرات المُسيّرة والمروحيات المنتجة بإمكانات محلية.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تضيق الخناق على الإرهابيين داخل حدودها وفي سوريا والعراق.