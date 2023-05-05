أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن الاجتماع الوزاري الرباعي مع وروسيا وإيران والنظام السوري، سيعقد بالعاصمة الروسية موسكو في 10 مايو/أيار الجاري، لبحث الملف السوري.

وقال جاوش أوغلو في تصريح لقناة تلفزيونية تركية، الجمعة، إن الحكومة الروسية أكدت موعد الاجتماع الأول من نوعه على مستوى وزراء الخارجية في 10 مايو/أيار الجاري.

واستدرك: "لكن ليس واضحاً من سيُمثل طهران في الاجتماع، قد يشارك مسؤول إيراني آخر، حال مرافقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، للرئيس إبراهيم رئيسي في جولته الإفريقية".

وعن تواصل العالم العربي مؤخراً مع النظام السوري، أكد جاوش أوغلو أن ذلك مهم من ناحية إتاحة إمكانية عودة السوريين إلى بلادهم.

وأضاف أن "معظم الدول لا تريد تقديم شيك على بياض لعودة نظام (بشار) الأسد إلى جامعة الدول العربية وكأن شيئاً لم يحدث".

وتابع: "تريد الدول من النظام أن يتخذ خطوة فيما يتعلق بالعملية السياسية، هذا هو السبيل لتوحيد سوريا، وإلا فإن تنظيم YPG/PKK الإرهابي سيصبح أقوى".

وأكمل: "قد يصبح المشهد (في سوريا) معقداً وصعباً للغاية في المستقبل، انخرطنا في التعامل مع حكومة النظام لنرى، ربما نعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً في ختام اجتماع وزراء الخارجية في العاشر من الشهر الجاري".

واستطرد جاوش أوغلو: "لا يمكننا استباق الأمور بشأن ما سنتفق عليه في اجتماعنا (المرتقب) ذلك اليوم".

وحذر وزير الخارجية التركي من "خطر تقسيم سوريا، وحدوث موجة هجرة بسبب الوضع الاقتصادي السيئ في الداخل".