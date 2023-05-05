كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في تصريح خاص لـTRT عربي عن وجود جثامين لأسرى فلسطينيين يستكملون محكوميتهم في ثلاجات سجون الاحتلال.

وقال اشتية في مقابلة مع برنامج "على موعد" على شاشة TRT عربي: "هناك 162 جثمان فلسطيني محتجزة لدى دولة الاحتلال في الثلاجات".

وأضاف أن بعض الجثامين المحتجزة هي لأسرى يستكملون فترة حكمهم في ثلاجة السجون، مشيراً إلى أن ذلك يُعدّ "جريمة حرب".

وفيما يتعلّق بوفاة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان بعد إضرابه عن الطعام لـ87 يوماً، قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن حكومته ستقدّم ملف قضيته إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي.

وأكد أن "قرار الاحتلال كان أن يموت الشيخ خضر عدنان وحيداً في زنزانته مضرباً عن الطعام".

وأشار اشتية في حديثه إلى أن الحكومة الإسرائيلية محكومة اليوم من الصهيونية الدينية التي تتخذ من التوراة مرجعية لها، حسب تعبيره.

وأردف: "هؤلاء هدفهم نقل الصراع من المربع السياسي إلى المربع الديني".

وأكد أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تستهدف العنوان الديني للفلسطيني، مسلميهم ومسيحييهم عبر الأقصى والكنائس تحت ما يُسمى إعادة إحياء الهيكل".