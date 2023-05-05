سياسة
4 دقيقة قراءة
مخاوف بشأن محاولات تلاعب على وسائل تواصل اجتماعي مع اقتراب انتخابات تركيا
مع احتدام التنافس بين الأحزاب والمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المزمع عقدها في 14 مايو الجاري، برزت مخاوف من حملات وشبكات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسعى إلى التأثير في الانتخابات.
مخاوف بشأن محاولات تلاعب على وسائل تواصل اجتماعي مع اقتراب انتخابات تركيا
مخاوف بشأن محاولات تلاعب على وسائل تواصل اجتماعي مع اقتراب انتخابات تركيا / صورة: AA
5 مايو 2023

تتعرض تركيا في الآونة الأخيرة للاستهداف عبر العديد من حملات التضليل المتواصلة، إذ أنشأت حسابات وشبكات مزيفة عبر وسائل تواصل اجتماعي علاماتِ تصنيف لنشر الذعر خلال زلازل فبراير التي ضربت جنوبي تركيا ونشرت أخبارا كاذبة سعيا إلى تعطيل جهود الإغاثة والإنقاذ خلال حرائق الغابات في عام 2021.

ونظرا إلى اقتراب التصويت في انتخابات 14 مايو الرئاسية والبرلمانية التي تحمل أهمية كبيرة لتركيا، يشعر مسؤولون وناخبون أتراك بالقلق من محاولات التلاعب من بعض الحسابات والشبكات الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل على التأثير في الانتخابات، مع وجود دلائل تعزز هذه المخاوف.

وقبل أيام، أحدثت حملة إخبارية مضللة حول صحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة من الارتباك، ولم تهدأ إلا بعد بيان رسمي لتوضيح الأمر أصدرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

علاوة على ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية تركية باكتشاف ست "شبكات ترول" إلكترونية، تتكون من 121 ملفًا شخصيًا مزيفًا تعمل بأمر من حزب المعارضة التركي، حزب الشعب الجمهوري.

وقد اتُهمت "جيوش المتصيدين" الإلكترونية هذه بنشر معلومات مضللة والتحريض على الكراهية ضد الجماعات العرقية كما سعت في الوقت ذاته للتلاعب بالتصورات المتعلقة بنزاهة الاقتراع.

وتعيد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الشبكات مشاركة المنشورات فيما بينها باستمرار، وتحصل على مزيد من التفاعل والوصول إلى جماهير أكبر.

وضمن سعيها لاستهداف شريحة أكبر، تقوم الحسابات على هذه الشبكات الإلكترونية بتغيير أسماء المستخدمين ومضامين المحتوى الخاصة بهم دوريا، للتأكد من تأثيرها على أكبر قدر من الجمهور والوصول إلى هياكل ديموغرافية مختلفة. وغالبًا ما تتعاون حسابات المتصيدين الإلكترونية هذه التي تروج لجهات مختلفة مع مواقع المراهنة غير القانونية.

مع اقتراب موعد الانتخابات التي تشهد منافسة شديدة، تمثل محاولات التلاعب بالرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهديدًا واضحا يستحق مراقبته من كثب.

صعود وسائل التواصل الاجتماعي

خلق ظهور وسائل التواصل الاجتماعي فرصا جديدة وتحديات كبيرة في مجال الاتصالات والتواصل، لا سيما في مجال نشر الأخبار.

كما أدى إلى تنامي دور التدخلات الخارجية التي تهدف إلى التأثير على الرأي المحلي. ويبرز ذلك في محاولات التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة وفي كينيا كما في التصويت الشهير على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تساؤلات عن دور شركات التكنولوجيا الكبرى

يُظهر نشر "ملفات تويتر" والفضيحة التي رافقتها خلال الانتخابات الأمريكية لعام كيف يمكن للاعبين التقنيين الكبار التأثير على عملية الانتخابات وعلى الناخبين، عن طريق قمع المنشورات والرقابة عليها، وحظر مستخدمين معينين والإشراف المتحيز على المحتوى.

كما يمكن لجيوش "الترول" الإلكترونية المكونة من ملفات تعريف وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق حملات تضليل ومضايقة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المستهدفين.

وكانت شركة تحليلات البيانات Cambridge Analytica اتُهمت بجمع ملفات ومعلومات شخصية على فيسبوك لملايين الناخبين الأمريكيين وإنشاء برمجيات للتأثير على خياراتهم في صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الأمريكية لعام 2016، التي أقر بحدوثها ، رئيس مجموعة "ميتا" المالكة لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ

وقال زوكربيرغ في حينها: "لقد أصبح من الواضح خلال العامين الماضيين أننا لم نفعل ما يكفي لمنع استخدام هذه الأدوات لإلحاق الأذى أيضًا". وأضاف "هذا ينطبق على الأخبار الكاذبة، والتدخل الأجنبي في الانتخابات، والمطورين الذين يسيئون استخدام معلومات الناس."

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us