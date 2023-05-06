سياسة
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اشتباكات السودان.. طرفا النزاع يلتقيان في السعودية لإجراء محادثات
قالت الرياض وواشنطن إن الجانبين المتحاربين بالسودان سيجتمعان اليوم السبت بمدينة جدة السعودية لإجراء محادثات في الوقت الذي يضغط به الوسطاء الدوليون لإنهاء صراع أودى بحياة مئات ودفع عشرات آلاف اللاجئين إلى الفرار إلى الخارج.
اشتباكات السودان.. طرفا النزاع يلتقيان في السعودية لإجراء محادثات
اشتباكات السودان.. طرفا النزاع يلتقيان في السعودية وسط ترحيب أمريكي / صورة: AFP
6 مايو 2023

تجرى السبت في السعودية محادثات بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حسبما أكّدت الرياض وواشنطن في بيان مشترك، ما يفتح الباب أمام احتمال التوصل إلى هدنة في هذا النزاع الذي خلّف حتى الآن مئات القتلى.

ورحّبت الولايات المتحدة والسعودية في البيان بـ"بدء المحادثات الأولية" في جدة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وحضّ البلدان طرفَي النزاع السوداني على "الانخراط الجاد" في هذه المحادثات للوصول إلى "وقف لإطلاق النار وإنهاء النزاع".

وأعلن الجيش السوداني مساء الجمعة، إرسال مفاوضين الى جدة للبحث في وقف إطلاق النار، فيما أبدى برنامج الأغذية العالمي خشيته من أن يعاني 19 مليون شخص الجوع وسوء التغذية في الأشهر المقبلة بالسودان بسبب النزاع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال الجيش في بيان نشر على صفحته في فيسبوك إنه "في إطار المبادرة السعودية-الأمريكية التي جرى طرحها منذ بداية الأزمة، غادر إلى جدة مساء اليوم (الجمعة) وفد القوات المسلحة السودانية لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدها".

ولم يصدر أي رد فعل رسمي عن قوات الدعم السريع.

إنذار أممي

وأطلقت الأمم المتحدة من جانبها جرس إنذار بشأن الوضع الإنساني. ونقل نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن برنامج الأغذية "يتوقع أن عدد الأشخاص الذين يعانون فقداناً حاداً في الأمن الغذائي في السودان سيرتفع ما بين مليونين و2.5 مليون شخص.

هذا سيرفع العدد الإجمالي (لهؤلاء الأشخاص) إلى 19 مليوناً في الفترة بين الأشهر الثلاثة والستة المقبلة في حال استمر النزاع الحالي".

وأعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد اجتماع طارئ حول الوضع بالسودان في 11 مايو. وقال المجلس في بيان إن هذا الاجتماع يعقد بناء على طلب رسمي مشترك تقدمت به المملكة المتحدة والنروج والولايات المتحدة وألمانيا مساء الجمعة وحظي بتأييد 52 دولة حتى الآن.

ميدانياً تواصلت المعارك الجمعة رغم هدنة تعهّد القائدان العسكريان اللذان يتنازعان السلطة التزامها، ورغم تهديدات أمريكية بفرض عقوبات.

ولليوم الحادي والعشرين توالياً تواصلت الضربات الجوية والتفجيرات بعدد من أحياء الخرطوم لا سيما في محيط المطار رغم وعود بهدنة، حسب ما أفاد شهود وكالة الصحافة الفرنسية.

وخلفت المواجهات المسلحة بالسودان مئات القتلى وآلاف المصابين، وسط أدوار عربية لا سيما من السعودية ومصر لحلحلة الأزمة بالبلد الإفريقي الذي يعيش أزمات عدة منذ سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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