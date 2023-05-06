سياسة
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الضفة.. استشهاد فلسطينيَّين اثنين برصاص جيش الاحتلال بطولكرم
استُشهِد فلسطينيان برصاص جيش  الاحتلال الإسرائيلي في ​​​​​​​أثناء اقتحام مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن "قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، مما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباك مع مسلحين فلسطينيين".
الضفة.. استشهاد فلسطينيَّين اثنين برصاص جيش الاحتلال بطولكرم
مصادر محلية: قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة طولكرم ومخيم نور شمس مما أدى إلى اندلاع مواجهات / صورة: وسائل التواصل
6 مايو 2023

استُشهِد فلسطينيان السبت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في ​​​​​​​أثناء اقتحام مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بـ"وصول شهيدين برصاص الاحتلال إلى مستشفى د. ثابت ثابت الحكومي، إضافة إلى إصابة مستقرة في الأطراف، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي بطولكرم".

وقالت مصادر محلية إن "قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، مما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباك مع مسلحين فلسطينيين".

وأضاف الشهود أن الاشتباك استمر نحو ساعة ونصف.

ويواصل جيش االاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر تنفيذ عمليات شمالي الضفة الغربية، تتركز في مدينتَي نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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