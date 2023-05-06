سياسة
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بتهمة الإرهاب.. إيران تنفّذ حكم الإعدام بحق معارض إيراني-سويدي
نفّذت إيران حكم الإعدام بحقّ المعارض الإيراني-السويدي حبيب شعب بتهمة الإرهاب، وفق ما أفاد مصدر قضائي. ويتزعم شعب "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" التي تنشط في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران وتعدها السلطات منظمة "إرهابية".
بتهمة الإرهاب.. إيران تنفّذ حكم الإعدام بحق معارض إيراني-سويدي
القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحقّ المعارض الإيراني السويدي حبيب شعب بتهمة الإرهاب / صورة: Reuters
6 مايو 2023

نفّذت إيران السبت حكم الإعدام بحقّ المعارض الإيراني السويدي حبيب شعب بتهمة الإرهاب، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائيّة أنّ "حُكم الإعدام بحقّ حبيب شعب الملقّب حبيب أسيود، زعيم جماعة حركة النضال الإرهابيّة، نُفّذ صباح اليوم السبت".

وكان القضاء الإيراني قد ثبت في 12 مارس/آذار حكم الإعدام بحقه بتهمة "الإفساد في الأرض وتشكيل جماعة متمردة والتخطيط للعديد من العمليات الإرهابية وتنفيذها".

وقالت السويد حينها إن "حكم الإعدام عقوبة غير إنسانية لا يمكن تداركها والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي تدينها في كل الظروف"، حسب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم.

ويتزعم شعب "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" التي تنشط بمحافظة خوزستان جنوب غربي الجمهورية الإسلامية، وتعدها السلطات الإيرانية منظمة "إرهابية" وتحمّلها مسؤولية هجمات أبرزها تفجير أودى بنحو 30 شخصاً.

وفُقد شعب الذي كان مقيماً بالسويد، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، قبل أن يظهر محتجزاً بإيران، وفق شريط بثه التلفزيون الرسمي في حينه.

وبدأت محاكمة حبيب فرج الله شعب الملقب حبيب أسيود، في يناير/كانون الثاني 2022 بشبهات "إرهاب"، و"الإفساد في الأرض" وغيرها.

وأعلن القضاء الإيراني في السادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي الحكم بالإعدام على الرجل الخمسيني، حسب وسائل إعلام محلية.

وسعت السويد لتقديم مساعدة قنصلية له دون جدوى بسبب عدم اعتراف إيران بالجنسية المزدوجة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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