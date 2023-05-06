سياسة
2 دقيقة قراءة
رغم انتهاء حالة الطوارئ.. مسؤول صيني: كورونا لا يزال خطراً
قال مسؤول بالصحة بالصين إن فيروس كوفيد-19 لا يزال يمثل‭ ‬خطراً رغم إعلان منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ العالمية. وقال ليانغ وانيان رئيس لجنة خبراء التعامل مع كوفيد التابعة للصحة الوطنية إن إنهاء حالة الطوارئ لا يعني أن كوفيد سيختفي.
رغم انتهاء حالة الطوارئ.. مسؤول صيني: كورونا لا يزال خطراً
تمسكت الصين بسياسة "صفر كوفيد" لفترة طويلة ولم تبدأ التخلي عن سياساتها التقييدية سوى أواخر 2022 / صورة: AFP
6 مايو 2023

قال أحد كبار مسؤولي الصحة بالصين إن فيروس كوفيد-19 لا يزال يمثل‭ ‬خطراً رغم إعلان منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ العالمية، مشيراً إلى أن الصين ستواصل مراقبة الفيروس وستزيد من التطعيمات بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأنهت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب لكوفيد الجمعة، بعد أكثر من ثلاث سنوات من إعلانها الأصلي، قائلة إنه يجب على الدول الآن التعامل مع الفيروس مثل الأمراض المعدية الأخرى.

وقال ليانغ وانيان رئيس لجنة خبراء التعامل مع كوفيد التابعة للجنة الصحة الوطنية إن إنهاء حالة الطوارئ لا يعني أن كوفيد سيختفي لكن يمكن الآن السيطرة علي تأثيره بفاعلية.

وأضاف أن الصين ستواصل مراقبة تحورات الفيروس وتعزيز اللقاحات بين المجموعات الأكثر عرضة للخطر والتطلع إلى تحسين قدرات العلاج من المرض.

وتمسكت الصين بسياسة "صفر كوفيد" لفترة طويلة بعد أن بدأت معظم الدول تتعايش مع الفيروس ولم تبدأ التخلي عن سياساتها التقييدية سوى أواخر 2022.

وفي فبراير/شباط أعلن كبار القادة في الصين تحقيق "انتصار حاسم" ضد كوفيد وسجلوا أدنى معدل وفيات في العالم لكن خبراء شككوا في بيانات الصين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us