قال أحد كبار مسؤولي الصحة بالصين إن فيروس كوفيد-19 لا يزال يمثل‭ ‬خطراً رغم إعلان منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ العالمية، مشيراً إلى أن الصين ستواصل مراقبة الفيروس وستزيد من التطعيمات بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأنهت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب لكوفيد الجمعة، بعد أكثر من ثلاث سنوات من إعلانها الأصلي، قائلة إنه يجب على الدول الآن التعامل مع الفيروس مثل الأمراض المعدية الأخرى.

وقال ليانغ وانيان رئيس لجنة خبراء التعامل مع كوفيد التابعة للجنة الصحة الوطنية إن إنهاء حالة الطوارئ لا يعني أن كوفيد سيختفي لكن يمكن الآن السيطرة علي تأثيره بفاعلية.

وأضاف أن الصين ستواصل مراقبة تحورات الفيروس وتعزيز اللقاحات بين المجموعات الأكثر عرضة للخطر والتطلع إلى تحسين قدرات العلاج من المرض.

وتمسكت الصين بسياسة "صفر كوفيد" لفترة طويلة بعد أن بدأت معظم الدول تتعايش مع الفيروس ولم تبدأ التخلي عن سياساتها التقييدية سوى أواخر 2022.

وفي فبراير/شباط أعلن كبار القادة في الصين تحقيق "انتصار حاسم" ضد كوفيد وسجلوا أدنى معدل وفيات في العالم لكن خبراء شككوا في بيانات الصين.