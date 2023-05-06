ساهمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" في تركيب ألواح طاقة شمسية بقرية الكواشرة التي يسكنها التركمان في لبنان.

وقال منسق الوكالة في لبنان أونور غيز إن ألواح الطاقة الشمسية وضعت بمدرسة ثانوية وصالة متعددة الأغراض في الكواشرة التابعة لمحافظة عكار شمال لبنان.

وأوضح غيز في تصريح لوكالة الأناضول الجمعة أن الهدف من المشروع دعم القرية التركمانية في مجال التعليم والثقافة.

ولفت إلى أن المشروع تضمن تخصيص قسمين في الصالة متعددة الأغراض لمتابعة القنوات التركية دون انقطاع بعد تزويدها بالطاقة.

وأكد أن ألواح الطاقة الشمسية التي ركبتها الوكالة في المدرسة الثانوية للكواشرة ستوفر الراحة للطلاب في أثناء التعليم.