وصف وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود التي وُقعت بمساعٍ تركية، بالمبادرة الوحيدة الناجحة في الحرب الروسية-الأوكرانية.

وعلى هامش زيارة للوزير المجري إلى تركيا للمشاركة في افتتاح مشروع استثماري، تحدث سيارتو عن الحظر الذي تفرضه المجر على واردات الحبوب من بولندا وأوكرانيا ورد الفعل الذي تلقته من الاتحاد الأوروبي.

واعتبر سيارتو اتفاقية الحبوب التي وُقّعت في إسطنبول بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، المبادرة الناجحة الوحيدة في الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأضاف الوزير المجري أن أنقرة يجب أن تلعب دوراً رئيسياً في الفترة المقبلة عندما تكون الأجواء مهيأة لمحادثات السلام.

وفي هذا الخصوص أردف: "كان الهدف الأساسي من اتفاقية الحبوب هو المساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية والمنتجات الغذائية الصناعية إلى البلدان التي تعتبر فيها الحبوب ضرورية لتأمين إنتاج المواد الغذائية فيها".

واستدرك: "لم تشمل هذه الاتفاقية تصدير كميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية إلى أسواق أوروبا الوسطى، لذلك كانت هذه الصادرات مخالفة للاتفاق".

مهمة ومسؤولية تصحيح مثل هذا الوضع تقع على عاتق المفوضية الأوروبية، لكن هذا لم يحدث، لذلك بدلاً من انتظار عمل الاتحاد الأوروبي شيئاً ما، كان علينا أن نتخذ خطواتنا الخاصة لحماية مزارعينا وسوقنا، وفق سيارتو.

ومنتصف إبريل/نيسان الماضي، أعلنت بولندا والمجر فرض "حظر مؤقت" على واردات الحبوب وبعض المنتجات الزراعية من أوكرانيا، انتقدته المفوضية الأوروبية ووصفت القرار بأنه "غير مقبول".

وزاد، إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة لتصحيح الوضع القائم، فإن المجر ستس تأنف التعاون مجدداً، وإلا فستواصل اتخاذ خطوات فردية.

وأشاد الوزير المجري وساطة تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان بين روسيا وأوكرانيا.

وأعرب عن أمله في وقف إطلاق النار وبدء محادثات السلام في المستقبل القريب، قائلاً: "لهذا السبب، نأمل أن تتمكن الحكومة التركية من مواصلة عملها بعد الانتخابات المقبلة".

وفي 22 يوليو/تموز 2022، جرى توقيع اتفاقية ممر حبوب البحر الأسود لمدة 120 يوماً، جرى تمديدها 120 يوماً أخرى اعتباراً من 19 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، وفي 19 مارس/آذار 2023، جرى الإعلان عن تمديد جديد، لكن دون إعلان مشترك موحد عن مدته.