تسببت درجات الحرارة المرتفعة والرياح في إشعال 78 حريقاً هائلاً في مقاطعة ألبرتا غربي كندا، ما أجبر السلطات المحلية على إجلاء 13 ألف شخص عن المنطقة.

وقالت كريستي تاكر المسؤولة في مركز إخماد حرائق الغابات في ألبرتا، إنه "منذ الجمعة، جرى إجلاء أكثر من 13 ألف شخص من السكان في مقاطعة ألبرتا".

وأضافت تاكر، في مؤتمر صحفي، أن "الأخبار يمكن أن تزداد سوءاً لأن المقاطعة أصبحت عبارة عن صندوق بارود".

وأوضحت: "نتوقع طقساً حاراً للغاية ورياحاً قوية للغاية، بخاصة في النصف الشمالي من المقاطعة، وهذا ليس جيداً لأنه يساهم في إشعال مزيد من حرائق الغابات النشطة للغاية".

وأردفت المسؤولة الكندية: "نوصي رجال الإطفاء بتوخي الحذر الشديد بشأن سلامتهم الشخصية وبالطبع سلامة المجتمعات التي يحمونها."

ومن المقرر أن يصل نحو 80 من رجال الإطفاء السبت من أونتاريو (شرق وسط) وكيبيك (شرق) للمساعدة في مكافحة الحرائق، 19 منها خارجة عن السيطرة، حسب المصدر نفسه.

وقالت حكومة البلاد إنها مستعدة لتقديم الدعم، إذا طُلب منها ذلك.

ولم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع وفيات.