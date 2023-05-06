سياسة
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وول ستريت جورنال: غوغل تعتزم تطوير محرك البحث الخاص بها بالذكاء الصناعي
أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن شركة غوغل تعتزم تطوير محرك البحث الخاص بها ليصبح "أكثر حيوية وأيسر استخداماً وأكثر خصوصية وإنسانية". وذكر التقرير أن غوغل سيغير نسقاً تقليدياً لتقديم نتائج البحث يعرف باسم "الروابط العشرة الزرقاء".
وول ستريت جورنال: غوغل تعتزم تطوير محرك البحث الخاص بها بالذكاء الصناعي
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكتسب فيه تطبيقات الذكاء الصناعي / صورة: Reuters
6 مايو 2023

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال السبت نقلاً عن وثائق بأن غوغل تعتزم تطوير محرك البحث الخاص بها ليصبح "أكثر حيوية وأيسر استخداماً وأكثر خصوصية وإنسانية" مع التركيز على خدمة الشبان حول العالم.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكتسب فيه تطبيقات الذكاء الصناعي مثل تشات جي.بي.تي شعبية سريعة مما يسلط الضوء على أحد التقنيات التي ربما تغير تماماً أسلوب عمل الشركات وحياة المجتمعات.

وذكر التقرير أن عملاق التكنولوجيا سيغير نسقاً تقليدياً لتقديم نتائج البحث يعرف باسم "الروابط العشرة الزرقاء" مع خطط لدمج المزيد من الأصوات البشرية كجزء من التحول.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها إن من المتوقع أن تطلق غوغل خلال مؤتمر سنوي للمطورين هذا الأسبوع مزايا جديدة تتيح للمستخدمين إجراء محادثات مع برنامج ذكاء الصناعي يحمل اسم (ماجي).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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