أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط صاروخ روسي من طراز "كينجال" فرط الصوتي بمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكية في منطقة كييف.

وأوضح قائد القوات الجوية الأوكرانية نيكولاي أوليشوك أن القوات الروسية أطلقت ليلة 4 مايو/أيار الجاري الصاروخ "كينجالX-47" من أراضيها عبر مقاتلة "ميغ-31 كي (MiG-31K)".

وأعلن أوليشوك في بيان السبت أن قوات بلاده أسقطت الصاروخ في أجواء منطقة كييف بمنظومة "باتريوت".

وقال الجنرال ميكولا أوليشتشوك عبر تليغرام: "أهنّئ الشعب الأوكراني على هذا الحدث التاريخي. نعم لقد أسقطنا صاروخ كيجال الذي لا مثيل له".

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف صاروخ كينجال الذي قدّمه للعلن عام 2018، بأنه "سلاح مثالي" يصعب جداً على الدفاعات الصاروخية اعتراضه.

ومنتصف أبريل/نيسان، تلقت أوكرانيا أول شحنة باتريوت التي تعدّ واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي الأمريكية تقدماً.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً بسيادتها".