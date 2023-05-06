سياسة
2 دقيقة قراءة
منذ طرحها في فبراير.."هوغوورتس ليغاسي" تُحقق إيرادات بأكثر من مليار دولار
حققت لعبة الفيديو "هوغوورتس ليغاسي" المستوحاة من سلسلة كتب هاري بوتر، إيرادات وصلت إلى أكثر من مليار دولار على مستوى العالم، منذ طرحها في فبراير/شباط الماضي. وتتيح اللعبة للاعب إمكانية تجسيد دور أحد تلاميذ مدرسة هوغوورتس للسحر في القرن التاسع عشر.
منذ طرحها في فبراير.."هوغوورتس ليغاسي" تُحقق إيرادات بأكثر من مليار دولار
لعبة "هوغوورتس ليغاسي" المستوحاة من سلسلة كتب هاري بوتر تحقق إيرادات أكثر من مليار دولار على مستوى العالم / صورة: مواقع التواصل
6 مايو 2023

بيعت من لعبة الفيديو "هوغوورتس ليغاسي" (Hogwarts Legacy) المستوحاة من سلسلة كتب هاري بوتر 15 مليون نسخة، فيما حققت إيرادات بأكثر من مليار دولار في مختلف أنحاء العالم، منذ طرحها في العاشر من فبراير، على ما أعلنت الشركة الناشرة لها الجمعة.

وتتيح هذه اللعبة التي ابتكرتها شركة "أفالانش سوفتوير" (Avalanche Software) ونشرتها "بورتكي غايمز" (Portkey Games) التابعة لاستوديوهات "وارنر براذرز" (Warner Bros)، للاعب إمكان تجسيد دور أحد تلاميذ مدرسة هوغوورتس للسحر والشعوذة في القرن التاسع عشر، مع تلقي مجموعة دروس في السحر وتنفيذ مهمات عدة.

وبينما لاقت اللعبة قبل طرحها إشادة من النقاد ومحبي قصص هاري بوتر، أثارت جدلاً كبيراً بين أوساط ألعاب الفيديو وخارجها بسبب المواقف المثيرة للجدل لمؤلفة سلسلة الكتب جاي كاي رولينغ بشأن حقوق المتحولين جنسياً.

ورغم دعوات عدد من اللاعبين إلى مقاطعة اللعبة، فإنّ الجدل الذي أُثير حول "هوغوورتس ليغاسي" لم يؤثر على شعبية اللعبة وما حققته من مبيعات.

ويشير الموقع الإلكتروني الرسمي للعبة إلى أنّ المؤلفة البريطانية لم تُشارك في ابتكار اللعبة.

وباتت "هوغوورتس ليغاسي" التي طُرحت بدايةً عبر الجيل الجديد من "بلاي ستايشن 5" و"إكس بوكس سيريز" وأجهزة الكمبيوتر، مُتاحة منذ الجمعة على أجهزة "بلاي ستايشن 4" و"إكس بوكس وأن"، قبل أن تُصبح متوافرة في الصيف على "نينتندو سويتش".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us