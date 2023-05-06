ضمت مديرية أمن إسطنبول التركية إلى أسطولها أول سيارة من طراز "توغ/TOGG" المحلية، لاستخدامها في أداء مهامها.

ورافقت "توغ" السبت موكب وزير الداخلية سليمان صويلو خلال مشاركته في برنامج بإسطنبول.

ونشر صويلو في حسابه عبر تويتر، صوراً لأول سيارة شرطة من طراز "توغ" المحلية.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذاناً ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".​​​​​​​​​​​​​​

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100%، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.