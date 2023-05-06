سياسة
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أردوغان: تركيا أصبحت صاحبة كلمة في العالم بفضل صناعاتها الدفاعية المتقدمة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده أصبحت صاحبة كلمة في العالم بفضل صناعاتها الدفاعية، لافتاً إلى تزويد الجيش التركي بأنظمة محلية ووطنية ذات تكنولوجيا عالية، وتصديرها إلى الدول الصديقة والحليفة أيضاً.
أردوغان: تركيا أصبحت صاحبة كلمة في العالم بفضل صناعاتها الدفاعية المتقدمة
 أشاد الرئيس أردوغان بالإسهامات الكبيرة لـ"ساها إسطنبول" الذي يضم 938 عضواً و26 جامعة، في تعزيز قدرات تركيا في مجال تطوير التكنولوجيا.   / صورة: AA
6 مايو 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده باتت صاحبة كلمة في العالم عبر التكنولوجيات المتقدمة في صناعاتها الدفاعية، والتي تغير قواعد اللعبة.

جاء ذلك في رسالة للرئيس التركي، تُليت في افتتاح أعمال الدورة الخامسة للجمعية العامة لتكتل "ساها إسطنبول" الذي يعد أكبر تكتل لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في أوروبا.

وأشاد الرئيس أردوغان بالإسهامات الكبيرة لـ"ساها إسطنبول" الذي يضم 938 عضواً و26 جامعة، في تعزيز قدرات تركيا في مجال تطوير التكنولوجيا.

ولفت إلى تزويد الجيش التركي بأنظمة محلية ووطنية ذات تكنولوجيا عالية، وتصديرها إلى الدول الصديقة والحليفة أيضاً، بفضل التحول الذي حققته حكومات "العدالة والتنمية" في الصناعات الدفاعية خلال الأعوام العشرين الأخيرة.

وأشار إلى أن "تركيا أصبحت دولة صاحبة كلمة في العالم عبر التكنولوجيات التي تغير قواعد اللعبة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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