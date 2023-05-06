أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عدم وجود أي إصابات لأي من السفير أو الحرس أو القوات الخاصة جراء حادثة إطلاق النار التي استهدفت سيارة في موكب السفير التركي لدى الخرطوم إسماعيل تشوبان أوغلو.

وأوضح في تصريحات صحفية السبت أن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تجري وسط المدينة.

ولفت إلى أن الاشتباكات تشتد أحياناً في الشوارع المحيطة بالسفارة التركية، وأضاف: "لذلك لم نستطع تقديم بعض الخدمات بسرعة لمواطنينا خاصة في الأيام الأولى، حتى إن أحد المواطنين الذين لجؤوا إلى منزل في شارع قريب وجد صعوبة في الوصول إلى السفارة".

وأشار إلى وجود انتهاكات لوقف إطلاق النار، وإلى اتهام كل طرف للآخر بانتهاكه، مبيناً أنهم قرروا نقل السفارة مؤقتاً إلى مدينة بورتسودان من أجل سلامة السفارة والموظفين فيها.

وأردف: "سفيرنا إسماعيل تشوبان أوغلو تباحث مسبقاً مع الجيش وقوات الدعم السريع، وحتى إنهم قدموا المساعدة ولكن لدى الدخول إلى الشارع فتحت النار، ولكن لم يُصَب أحد من أصدقائنا أو سفيرنا أو الحرس بمن فيهم القوات الخاصة، ولكن تضررت السيارة".

وشدد أن المحادثات متواصلة مع الجانبَين من أجل معرفة من فعل ذلك ولماذا.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر دبلوماسية تركية، أن سيارة السفارة في موكب السفير تشوبان أوغلو تعرضت لإطلاق نار.

وتتواصل منذ 15 أبريل/نيسان الماضي اشتباكات في ولايات بالسودان بين الجيش، وقوات "الدعم السريع"، تبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عنها عقب توجّه فرق تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.