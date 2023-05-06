أعلنت نقابة أطباء السودان السبت ارتفاع عدد الضحايا المدنيين بالاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع" إلى 479 قتيلاً وألفَين و518 جريحاً.

وكانت آخر حصيلة أعلنتها النقابة الطبية (غير حكومية) الجمعة سجلت 473 قتيلاً وألفَين و454 مصاباً بين المدنيين.

وقالت النقابة في بيان: "ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 479 حالة وفاة، و2518 حالة إصابة" منذ 15 أبريل/نيسان الماضي إلى 5 مايو/أيار الجاري.

ولفتت النقابة إلى أنه "ما زالت الاشتباكات جارية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لليوم الحادي والعشرين على التوالي".

وذكرت أنه "يوجد عديد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".

وتسببت الاشتباكات في خروج عديد من المستشفيات عن الخدمة، وتعطل الكثير من الخدمات الأخرى بينها الاتصالات والكهرباء.

محادثات حول هدنة جديدة

وليل الجمعة-السبت، أعلنت الولايات المتحدة والسعودية في بيان مشترك "بدء محادثات أولية" في جدة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وحضّ البلدان طرفَي النزاع السوداني على "الانخراط الجاد" في هذه المحادثات حتى التوصل إلى "وقف لإطلاق النار وإنهاء النزاع".

وأكد الجيش السوداني في بيان أن هذه المحادثات ستتناول "تفاصيل الهدنة" التي جُددت أكثر من مرة لكنها لم تُلتزَم قط.

ووجه قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) من جهته "الشكر للسعودية لاستضافتها هذه المحادثات" فيما أمل الوزير السوداني السابق خالد عمر يوسف في "حل سياسي شامل".

وتأتي هذه المحادثات بعد عدد من المبادرات الاقليمية الإفريقية التي بادرت بها خصوصاً دول شرق إفريقيا عبر منظمة "الهيئة الحكومية للتنمية" (ايغاد).

شبح الجوع

ومع استمرار المعارك، يخشى برنامج الأغذية العالمي من أن يعاني 19 مليون شخص من الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة في السودان على خلفية النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق ما أفاد به متحدث باسم الأمم المتحدة الجمعة.

ونقل نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن برنامج الأغذية "يتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون فقداناً حاداً في الأمن الغذائي في السودان ما بين مليونَين و2,5 مليون شخص".

وأضاف "في مايو 2023، مع أخذ النزاع الراهن في الاعتبار (...) يمكننا أن نقدّر أن العدد الإجمالي (لهؤلاء الأشخاص) سيرتفع إلى 19 مليوناً في الفترة بين الأشهر الثلاثة والستة المقبلة في حال استمر النزاع".

ووفق تقرير برنامج الأغذية مطلع 2023، كان 16,8 مليون سوداني من إجمالي عدد السكان المقدّر بـ45 مليون نسمة، يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، بزيادة مليون شخص عن العام السابق.