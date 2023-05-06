شارك فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، في مراسم تتويج تشارلز الثالث رسميا ملكا للمملكة المتحدة.

وحضر أوقطاي وعقيلته، ممثلا بلاده تركيا، مراسم التتويج بكنيسة "وستمنستر أبي" بالعاصمة لندن اليوم السبت.

وفي وقت سابق اليوم تُوّج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا رسمياً على عرش المملكة المتحدة بعد أدائه القسم الملكي.

ووضع رئيس الأساقفة البريطاني تاج القديس إدوارد على رأس الملك، وهي المرة الوحيدة التي يرتدي فيها تشارلز التاج في حياته، حسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن القسم كان مختلفاً عن القسم الذي أدلت به الملكة إليزابيث، والدة تشارلز عام 1953".

وللمرة الأولى أُضيفت المقدمة التي ألزمت الملك بشكل خاص بأنه "سيسعى إلى تعزيز بيئة يمكن للناس من جميع الأديان والمعتقدات العيش فيها بحرية".

كما تُوجت كاميلا زوجة الملك تشارلز بمراسم دينية وملكية ووضعت نسخة معدلة من تاج الملكة ماري على رأسها.

وظهر الملك تشارلز الثالث مرتدياً تاجه الملكي وبجانبه الملكة كاميلا وأعضاء آخرون من العائلة المالكة على شرفة قصر باكنغهام لتحية الحشود المتجمعة، حسب "بي بي سي".