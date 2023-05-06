قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته تعتزم تسخير 100 مليار دولار لخدمة شعب بلاده، وذلك بعد أن كانت تذهب إلى واردات (فاتورة) الطاقة قبل اكتشافات النفط والغاز الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة السبت خلال التجمع الانتخابي لحزبه العدالة والتنمية في ولاية مرسين جنوب شرقي البلاد.

وأشار أردوغان إلى اكتشاف نفطي في بلاده بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا.

وأضاف أن حكومته ستسخّر الموارد الناتجة من الاكتشاف النفطي المذكور والمقدّرة بـ 80 مليار دولار لخدمة الشعب التركي.

وأكد أنهم يعتزمون أيضا تسخير 100 مليار دولار للشعب التركي، وذلك بعد أن كانت تخصص لواردات الطاقة قبل اكتشافات النفط والغاز في البلاد.

في سياق متصل، قال أردوغان إن الحكومة ستخصص جزءاً من الغاز المكتشف في البحر الأسود لإنتاج الأسمدة، في خطوة لدعم مزارعي بلاده.

وقبل أيام أعلن أردوغان اكتشاف حقل نفطي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً في جودي غابار بولاية شرناق).​​​​​​​

أردوغان أفاد كذلك بأن محطة "آق قويو" النووية في مرسين، ستسد حاجة منطقة "تشوقوروفا" (جنوب) بالكامل من الطاقة الكهربائية، عند دخول كل مفاعلاتها الخدمة.

وأوضح أن الحكومة تعتزم تخصيص 25% من عائدات النفط والغاز المكتشف في تركيا، للاستثمارات المتعلقة بالشباب والأسرة.

واكتشفت تركيا أكبر مخزون للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد بالبحر الأسود في أغسطس/آب 2020.

وبلغت احتياطيات الغاز الطبيعي المكتشفة في البحر الأسود 710 مليارات متر مكعب خلال الفترة بين عامي 2020 و2022.