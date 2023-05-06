أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين السبت أنه طلب إذن موسكو لتسليم مواقع مجموعته القتالية في مدينة باخموت الأوكرانية للقوات الشيشانية، على خلفية نقص الذخيرة.

وقال بريغوجين، في بيان نشره على منصة تليغرام، إن فاغنر لا يمكنها مواصلة القتال بسبب نقص الذخيرة، وأنه طلب من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، منحه الإذن المطلوب.

وشكر رئيس المجموعة الزعيم الشيشاني رمضان قديروف لموافقته على استبدال قوات "أخمات" الخاصة بوحدات فاغنر في باخموت، قائلاً إن نحو كيلومترَين مربعَين من أراضي المدينة لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

بدوره، أعلن قديروف في بيان منفصل عبر تليغرام، أن عدة وحدات من قواته الخاصة توجهت فعلاً نحو المدينة.

يشار أن رئيس مجموعة فاغنر كان يشتكي نقص الذخيرة وعدم رغبة قادة الجيش الروسي في تزويد مجموعته بالوسائل القتالية اللازمة منذ شهور.

وتحاول القوات الروسية منذ شهور السيطرة على باخموت، مركز النقل واللوجستيات في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، والتي تعد جزءاً من منطقة دونباس الصناعية.