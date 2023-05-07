سياسة
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شاهد | 9 قتلى بينهم أطفال بإطلاق نار في مركز للتسوق بأمريكا
قالت الشرطة إن مسلحاً قتل ثمانية أشخاص بالرصاص وأصاب ما لا يقل عن سبعة آخرين عند مركز تجاري يشتد الإقبال عليه شمالي مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، فيما صرح مسؤول أحد المستشفيات بأن بعض الضحايا لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات.
شاهد | 9 قتلى بينهم أطفال بإطلاق نار في مركز للتسوق بأمريكا
تسعة قتلى بينهم المهاجم في إطلاق النار في مركز للتسوق في ولاية تكساس الأمريكية / صورة: AFP
7 مايو 2023

قتل مسلح السبت ثمانية أشخاص بالرصاص وجرح سبعة آخرين قبل أن ينتحر في مركز للتسوق في تكساس، كما أعلنت سلطات الولاية الأمريكية.

وقال جوناثان بويد رئيس إدارة الإطفاء في آلن إحدى ضواحي مدينة دالاس حيث وقع إطلاق النار: "عثرنا على سبعة أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحياة. ونقلنا تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى (...) توفي اثنان منهم منذ ذلك الحين".

وأثار إطلاق النار العشوائي في مركز التسوق الهائل "آلن بريميوم آوتليتس" الذي يبعد 40 كيلومتراً شمال مدينة دالاس ويشهد ازدحاماً في عطلة نهاية الأسبوع، حالة من الذعر.

وقال قائد شرطة آلن براين هارفي إن شرطياً كان في مركز التسوق بسبب مشكلة أخرى لا علاقة لها بالحادث، عندما بدأ إطلاق النار نحو الساعة 15:30 (20:30 ت.غ).

وأضاف أن الشرطي "سمع طلقات نارية وتوجه إلى المكان واشتبك مع المشتبه به وتمكن من تحييده"، وبعد ذلك "استدعى سيارات الإسعاف".

ولم تكشف هوية مطلق النار. وكان جثمانه ممدداً على الرصيف عندما وصل رجال الشرطة. وهو أحد القتلى السبعة في المركز التجاري.

وقال بويد إن "ثلاثة من الجرحى" الذين نقلوا إلى عدد من مستشفيات المنطقة "يخضعون لعمليات جراحية حرجة" بينما "حالة الأربعة الآخرين مستقرة".

وصرح مسؤول في واحد من المستشفيات لشبكة "إن بي سي نيوز" أن بعض الضحايا لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات.

ووصف حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت إطلاق النار بأنه "مأساة لا توصف".

وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحافيين إن الرئيس جو بايدن "أُطلع على حادث إطلاق النار".

وأشاد مسؤولون محليون بتحرك الشرطي الذي رد على مطلق النار وقتله.

وقال السناتور الجمهوري كيث سيلف: "نحن مدينون بالشكر لأول رجل تصدى لإطلاق النار وتصرف بسرعة لتحييد التهديد".

وفي لقطات فيديو بثتها شبكة "سي إن إن" يظهر مطلق النار وهو يخرج من سيارة في مرآب مركز التسوق ويبدأ إطلاق النار.

واعتقدت السلطات أولاً أن مهاجماً ثانياً قد يكون يتنقل بحرية.

وبينما كانت الشرطة تمشط المتاجر في المركز اندفع المتسوقون والعاملون فيه إلى المرآب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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