سياسة
2 دقيقة قراءة
انتخابات تركيا.. 1.5 مليون ناخب يدلون بأصواتهم بالخارج والمعابر الحدودية
أدلى مليون و488 ألفاً و842 ناخباً تركيّاً خارج البلاد بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية والعامة المزمع إجراؤها في 14 مايو/أيار. ويستمر التصويت في البعثات الدبلوماسية التركية بالخارج حتى 9 مايو، وبالمعابر الحدودية والمطارات حتى مساء 14 من ذات الشهر.
انتخابات تركيا.. 1.5 مليون ناخب يدلون بأصواتهم بالخارج والمعابر الحدودية
أتراك يدلون بأصواتهم في السفارة التركية بالعاصمة الفرنسية باريس / صورة: AA
7 مايو 2023

أدلى مليون و488 ألفاً و842 ناخباً تركيّاً من المقيمين خارج البلاد، بأصواتهم في الانتخابات العامة والرئاسية المزمع إجراؤها في 14 مايو الجاري.

وقالت الهيئة العليا للانتخابات، أن الرقم المذكور يتخطى عدد المشاركين في انتخابات 2018 بالنسبة إلى الناخبين المقيمين خارج البلاد، والبالغ حينها مليوناً و358 ألفاً و584 ناخباً.

ويحق للناخبين الأتراك المقيمين في الخارج الإدلاء بأصواتهم في السفارات والبعثات الدبلوماسية التركية، وفي المعابر الحدودية والمطارات.

ويستمر التصويت في البعثات الدبلوماسية التركية في الخارج حتى 9 مايو، وفي المعابر الحدودية والمطارات حتى مساء 14 من الشهر نفسه.

وتشهد تركيا في 14 مايو الجاري، انتخابات عامة ورئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحاً عن تحالف الشعب، وكمال كليجدار أوغلو مرشحاً عن تحالف الأمة.

كما يخوض الانتخابات الرئاسية محرّم إينجه رئيس حزب البلد، وسنان أوغان مرشحاً عن تحالف "الأجداد".

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني 64 مليوناً و113 ألفاً و941 ناخباً، وفق اللجنة العليا للانتخابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us