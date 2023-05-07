سياسة
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أوكرانيا تعلن استخدام "باتريوت" لأول مرة لإسقاط صاروخ روسي فرط صوتي
أعلنت أوكرانيا أنها استخدمت للمرة الأولى منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" لاعتراض صاروخ روسي فرط صوتي. وتلقت أوكرانيا منظومتَي باتريوت على الأقل من أمريكا وألمانيا لتعزيز دفاعاتها الجوية التي كانت من قبل غير قادرة على اعتراض صواريخ روسية.
أوكرانيا تعلن استخدام "باتريوت" لأول مرة لإسقاط صاروخ روسي فرط صوتي
منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" / Others
7 مايو 2023

أعلنت أوكرانيا، السبت، أنها استخدمت للمرة الأولى منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" لاعتراض صاروخ روسي أسرع من الصوت.

وقال ميكولا أوليشوك، قائد القوات الجوية الأوكرانية، عبر تليغرام: "نعم، لقد اعترضنا صاروخ كينجال منقطع النظير"، مضيفاً كلمة "باتريوت" وشارة العلم الأوكراني.

و"كينجال" هو صاروخ باليستي يفوق سرعة الصوت ونادراً ما يجري إطلاقه من قبل روسيا.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صاروخ كينجال الذي قدّمه إلى العلن عام 2018، بأنه "سلاح مثالي" يصعب جداً على الدفاعات الصاروخية اعتراضه.

يشار إلى أن أوكرانيا تلقت منظومتَي باتريوت على الأقل، من الولايات المتحدة وألمانيا، لتعزيز دفاعاتها الجوية التي كانت من قبل غير قادرة على اعتراض صواريخ روسية متطورة مثل صواريخ الكينجال.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط صاروخ روسي من طراز "كينجال" فرط الصوتي، في منطقة كييف.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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