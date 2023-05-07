سياسة
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صور | إسرائيل.. عشرات آلاف المتظاهرين يواصلون الاحتجاج ضد خطط  إصلاح القضاء
تجمع عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب السبت بمعركة مستمرة ضد خطط حكومة رئيس الوزراء نتنياهو لإصلاح القضاء وإضعاف المحكمة العليا. ومنذ 4 أشهر اندلعت احتجاجات واسعة تعارض إعادة تشكيل القضاء في عموم إسرائيل.
صور | إسرائيل.. عشرات آلاف المتظاهرين يواصلون الاحتجاج ضد خطط  إصلاح القضاء
وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطط الإصلاح إزاء الاحتجاجات الواسعة في مارس/آذار / صورة: AA
7 مايو 2023

تجمع عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب السبت في معركة مستمرة ضد خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح القضاء وإضعاف المحكمة العليا.

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن نحو 100 ألف خرجوا إلى شوارع تل أبيب للتعبير عن معارضتهم، فيما نزل آلاف إلى الشوارع بمدن أخرى.

ومنذ أربعة أشهر اندلعت احتجاجات واسعة تعارض إعادة تشكيل القضاء في عموم إسرائيل.

يرى عديد من النقاد أن ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف يسعى جاهداً للحد من نفوذ المحكمة العليا وتقييد استقلال المحكمة العليا وبالتالي تقويض ديمقراطية البلاد.

ومن بين خطط نتنياهو "لإصلاح القضاء"، إعطاء القوة للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لنقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.

جدير بالذكر أن نتنياهو وقف خطط الإصلاح إزاء الاحتجاجات الواسعة في مارس/آذار.

لكن المحادثات بين حكومة نتنياهو والمعارضة بوساطة الرئيس إسحاق هرتسوغ، فشلت إلى الآن في التوصل إلى اتفاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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