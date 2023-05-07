سياسة
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الثالث بأسبوع.. تركيا تحيد قيادياً من PKK الإرهابي شمالي العراق
حيَّد جهاز الاستخبارات التركي من يسمى مسؤول الجبهة بالقوة الخاصة بتنظيم PKK شمالي العراق، ليرتفع بذلك عدد الإرهابيين البارزين الذين حُيدوا بمنطقة غارا شمالي العراق إلى 3 في أسبوع.
الثالث بأسبوع.. تركيا تحيد قيادياً من PKK الإرهابي شمالي العراق
تركيا تحيد قيادياً من PKK الإرهابي شمالي العراق / صورة: AA
7 مايو 2023

تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد من يسمى مسؤول الجبهة في القوة الخاصة بتنظيم PKK الإرهابي، أيواز بياز، شمالي العراق.

وأفادت مصادر أمنية للأناضول الأحد بأنه جرى تحييد الإرهابي بياز الملقب "زردشت قره دنيز" في عملية للاستخبارات التركية بمنطقة غارا بمحافظة دهوك شمالي العراق.

ولفتت إلى أن بياز انضم للتنظيم الإرهابي عام 1994 ونفذ هجمات استهدفت قوات الشرطة والدرك التركية في ولايتَي سينوب وطرابزون، في أعوام مختلفة.

كما كان بياز المسؤول عن هجمات على القوات التركية المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب بمنطقة زاب شمالي العراق.

وعقب تعقبه، جرى تحييده من جهاز الاستخبارات التركي في منطقة غارا، ليرتفع بذلك عدد الإرهابيين البارزين الذين حُيدوا في المنطقة إلى 3 في غضون الأسبوع الأخير.

يشار إلى أن بياز كان ملاحقاً من الإنتربول بالنشرة الحمراء، ومدرجاً على قائمة المطلوبين بتهمة الإرهاب لدى وزارة الداخلية التركية.

وفي 4 مايو/أيار الجاري حيد جهاز الاستخبارات التركي من يسمى مسؤول التدريب في PKK الإرهابي، أحمد غوموش، وفي اليوم التالي جرى تحييد من يسمى مسؤول لوجيستيات القوة الخاصة بتنظيم PKK الإرهابي نتشيرفان سوان في منطقة غارا شمالي العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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