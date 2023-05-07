تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد من يسمى مسؤول الجبهة في القوة الخاصة بتنظيم PKK الإرهابي، أيواز بياز، شمالي العراق.

وأفادت مصادر أمنية للأناضول الأحد بأنه جرى تحييد الإرهابي بياز الملقب "زردشت قره دنيز" في عملية للاستخبارات التركية بمنطقة غارا بمحافظة دهوك شمالي العراق.

ولفتت إلى أن بياز انضم للتنظيم الإرهابي عام 1994 ونفذ هجمات استهدفت قوات الشرطة والدرك التركية في ولايتَي سينوب وطرابزون، في أعوام مختلفة.

كما كان بياز المسؤول عن هجمات على القوات التركية المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب بمنطقة زاب شمالي العراق.

وعقب تعقبه، جرى تحييده من جهاز الاستخبارات التركي في منطقة غارا، ليرتفع بذلك عدد الإرهابيين البارزين الذين حُيدوا في المنطقة إلى 3 في غضون الأسبوع الأخير.

يشار إلى أن بياز كان ملاحقاً من الإنتربول بالنشرة الحمراء، ومدرجاً على قائمة المطلوبين بتهمة الإرهاب لدى وزارة الداخلية التركية.

وفي 4 مايو/أيار الجاري حيد جهاز الاستخبارات التركي من يسمى مسؤول التدريب في PKK الإرهابي، أحمد غوموش، وفي اليوم التالي جرى تحييد من يسمى مسؤول لوجيستيات القوة الخاصة بتنظيم PKK الإرهابي نتشيرفان سوان في منطقة غارا شمالي العراق.