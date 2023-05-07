أعلنت الإدارة الروسية في شبه جزيرة القرم، الأحد، أنها صدّت خلال الليل غارات شنّتها عشر مُسيّرات أوكرانية على سيفاستوبول، في حين تستعد أوكرانيا لشن هجوم على القوات الروسية منذ شهور.

وقال حاكم المدينة ميخائيل رازوجاييف "خلال الليل، صدت الدفاعات الجوية ووحدات الحرب الإلكترونية هجوماً جديداً على سيفاستوبول"، الميناء الرئيسي للأسطول الروسي في البحر الأسود.

وكتب في رسالة على تليغرام أن أوكرانيا أطلقت "أكثر من عشر طائرات مُسيّرة"، مؤكداً أن اثنتين منها أُسقطتا فوق البحر وأن أخرى سقطت في غابة بعد "فقدان السيطرة عليها".

وأضاف رازوجاييف: "لم يتضرر أي من البنى التحتية في المدينة".

وفي اليوم السابق أعلنت السلطات الروسية أنها أسقطت صاروخاً بالستياً أوكرانيّاً فوق شبه جزيرة القرم، ونادراً ما يجري الإبلاغ عن أحداث مماثلة.

ومنذ صيف 2022 تعرضت شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014 لهجمات بمسيّرات بشكل مستمر. ونهاية أبريل/نيسان، تسبب أحدها بحريق هائل في مستودع نفط في سيفاستوبول.

وتضاعفت الضربات بالمُسيّرات وعمليات التخريب والهجمات المزعومة في الأسابيع الأخيرة في روسيا، وفي أماكن بعيدة عن الحدود مع أوكرانيا أحياناً، من دون تحديد المسؤولين.

ويُحمّل الكرملين كييف مسؤولية هذه الهجمات بينما تنفي أوكرانيا ذلك وتستعد لشن هجوم على القوات الروسية منذ شهور.

من جهتها تستعد روسيا لاحتفالات كبيرة في 9 مايو/أيار إحياء لذكرى انتصارها على ألمانيا النازية في 1945.

كما أفاد حاكم منطقة بيلغورود الروسية الأحد بقصف ليلاً لموقع سبوداريوشينو على الحدود مع أوكرانيا ما تسبب بأضرار في خط كهرباء وأنبوب غاز.