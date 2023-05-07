انتقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، إساءة مجلة "إيكونوميست" البريطانية للرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال تشاووش أوغلو في معرض انتقاده للمجلة خلال تجمع انتخابي بولاية أنطاليا: "فليكتبوا ما يحلو لهم، لن يتمكنوا من تحديد مسار السياسة التركية بأقلامهم. الشعب التركي لن يمنح هؤلاء الفرصة".

وتابع قائلاً: "يريدون رحيل الرئيس أردوغان عن السلطة، أتعلمون لماذا؟ لأن أردوغان لا يسمح بتأسيس دولة إرهابية في الشمال السوري، ولأنه ساهم في النصر الذي تحقق بإقليم قرة باغ الأذربيجاني، ولأنه وحّد العالم التركي تحت مظلة منظمة الدول التركية".

ولفت إلى أن أردوغان يصون حقوق تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في شرق المتوسط، ويسعى لإنهاء ارتباط تركيا إلى الخارج في مجال الطاقة عبر مساعيه الدؤوبة في البحث عن الغاز والنفط.

وأشاد تشاووش أوغلو في معرض خطابه بالإنجازات التي تحققت في مجال الصناعات الدفاعية في عهد حكومات الرئيس رجب طيب أردوغان.