سياسة
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لمعارضته قيمه.. الاتحاد الأوروبي يعترض على مشاركة بن غفير في حفل له
رفض الاتحاد الأوروبي قرار إسرائيل إيفاد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، للمشاركة في "يوم أوروبا"، لعدم تأييد الاتحاد للآراء السياسية للوزير أو حزبه، ومعارضته عديداً من تصريحاته وآرائه السابقة مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي.
لمعارضته قيمه.. الاتحاد الأوروبي يعترض على مشاركة بن غفير في حفل له
يتمار بن غفير زعيم العصبة اليهودية المتطرف / Others
7 مايو 2023

أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه قرار إسرائيل إيفاد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، للمشاركة في "يوم أوروبا"، بحسب إعلام عبري.

و"يوم أوروبا" الذي يوافق التاسع من مايو/أيار كل عام، يأتي لإحياء إعلان وزير الخارجية الفرنسي الراحل روبير شومان عام 1950 تشكيل "الجماعة الأوروبية للفحم والصلب"، التي شكلت النواة الأولى للاتحاد الأوروبي.

وقالت القناة (12) الإسرائيلية الأحد إن سفارة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل بعثت برسائل إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية يطلب الاتحاد بموجبها عدم تمثيل بن غفير للحكومة في حفل الاستقبال بمناسبة "يوم أوروبا" الذي سيجري تنظيمه الثلاثاء في تل أبيب.

فيما قالت سفارة الاتحاد الأوروبي في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت": "نحن لا نؤيد الآراء السياسية للوزير بن غفير أو حزبه. في الواقع، يتعارض عديد من تصريحاته وآرائه السابقة مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".

من جانبها، قالت الأمانة العامة للحكومة الإسرائيلية رداً على المطلب الأوروبي إنها ستفعل ذلك فقط إذا طلب الوزير استبداله، لكن بن غفير أعلن أنه سيحضر الحدث، حسب "يديعوت أحرونوت".

وجزءاً من التمثيل، من المفترض أيضاً أن يلقي بن غفير كلمة أمام المشاركين ويهنأهم بالمناسبة التي سيحضرها سفراء العديد من الدول الأجنبية بإسرائيل، وفق الصحيفة.

وكُلف بن غفير منصب ممثل الحكومة الإسرائيلية في "يوم أوروبا" من سكرتارية الحكومة التي تتولى وضع الوزراء في حفلات الاستقبال بمناسبة الأعياد الوطنية للسفارات الأجنبية.

وقال مكتب بن غفير في بيان: "يعتقد الوزير أنه حتى لو لم يؤيد ممثلو الاتحاد آراءه كما نُشر في بيانهم، فهم يفهمون جيداً أن إسرائيل دولة ديمقراطية وفي الديمقراطيات يُسمح أيضاً بسماع آراء مختلفة".

وأضاف أن الوزير سيتطرق في كلمته خلال الحفل إلى "أهمية الحرب المشتركة على الإرهاب، وسيهنئ الدول الأوروبية، ويدعو إلى تعزيز التعاون، وسيؤكد على ضرورة التوحد حول محاربة الجهاد والإرهابيين"، وفق نص البيان.

وبن غفير، المولود بالقدس الغربية عام 1976 لأم وأب من يهود العراق، معروف بمواقفه المتطرفة تجاه الفلسطينيين وهو من سكان مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل بجنوبي الضفة الغربية، حسب صفحته على موقع الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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