قال الجيش الأوكراني اليوم الأحد إن القوات الروسية تجلي سكان بلدة قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تبدأ أوكرانيا قريباً هجوماً مضاداً مرتقباً لاستعادة مناطق تسيطر عليها موسكو، منها زابوريجيا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في إفادتها الصباحية اليوم إن القوات الروسية تجلي حاملي جوازات السفر الروسية إلى مدينة بيرديانسك وبلدة بريمورسك، وكلتاهما على ساحل بحر آزوف.

وأضافت في بيان "أول من جرى إجلاؤهم هم من قبلوا حمل الجنسية الروسية في أشهُر الاحتلال الأولى".

وقال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس السبت إن الوضع حول محطة زابوريجيا النووية "يحتمل أن يكون خطيراً".

وتبادلت روسيا وأوكرانيا تحميل بعضهما مسؤولية قصف منطقة المحطة كما لم يُكتب النجاح لجهود إقامة منطقة آمنة حولها.

فاغنر تتراجع عن الانسحاب

في غضون ذلك، أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين، الأحد، أنه تلقى "وعداً" بتزويد قواته بالأسلحة والذخيرة لمواصلة القتال في جبهة باخموت الأوكرانية.

وقال في تسجيل صوتي نشره على تليغرام: "الليلة، تلقينا للمرة الأولى وعداً (من وزارة الدفاع الروسية) بتزويدنا بالذخيرة والأسلحة بقدر ما نحتاج إلى مواصلة عملياتنا".

وأضاف: "أقسموا لنا أنهم سيوفرون لنا كل ما يلزم حتى لا يقطعنا العدو عن الإمدادات".

ولفت بريغوجين إلى أن وزارة الدفاع أبلغته بأن قواته يمكنها مواصلة عملياتها في باخموت "كما يراه مناسباً".

وأضاف أن سيرجي سوروفيكين، قائد القوات الجوية الروسية كُلّف "اتخاذ كل القرارات في إطار العمليات العسكرية لقوات فاغنر بالتعاون مع وزارة الدفاع".

وتابع "هذا هو الرجل الوحيد برتبة جنرال الذي يعرف كيف يقاتل".

وقاد سوروفكين الهجمات الروسية على أوكرانيا لعدة أشهر قبل تعيين رئيس الأركان العامة الجنرال فاليري جيراسيموف قائداً عاماً للعمليات.

وكان بريغوجين هدد الجمعة بسحب قواته من باخموت إذا فشلت وزارة الدفاع الروسية في تزويد قواته بالذخيرة التي تحتاجها، مضيفاً أن مجموعته كان بإمكانها السيطرة على باخموت بحلول 9 مايو/أيار الجاري، إلا أن هجومها توقف بسبب نقص الذخيرة.

يُذكر أن رئيس مجموعة فاغنر كان يشتكي من نقص الذخيرة وعدم رغبة قادة الجيش الروسي في تزويد مجموعته بالوسائل القتالية اللازمة منذ شهور.

وانتقد بريغوجين علانية بشدة وزير الدفاع الروسي سيرحي شويغو ومسؤولين كبار في الجيش بسبب طريقة إدارتهم للحرب في أوكرانيا، وقال إن المسؤولين في موسكو الذين تنهشهم "الغيرة التافهة" يضنون على رجاله بالإمدادات الحيوية.

وتحاول القوات الروسية منذ شهور السيطرة على باخموت، مركز النقل واللوجستيات في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، والتي تعد جزءاً من منطقة دونباس الصناعية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت مزيداً من المكاسب على الأرض في مدينة باخموت الأوكرانية، إذ سيطرت على "قطاعين سكنيين" في الجزئين الغربي والشمالي الغربي بالمدينة.

على صعيد منفصل، قالت الوزارة اليوم الأحد في إفادة يومية إن الدفاعات الجوية الروسية رصدت 22 طائرة مسيّرة أوكرانية ودمرتها فوق البحر الأسود الليلة الماضية.

وفي وقت سابق، قال مسؤول عينته روسيا إن أوكرانيا أطلقت طائرات مسيّرة على شبه جزيرة القرم خلال الليل، دون الخوض في تفاصيل.