شارك ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص الأحد في تجمع انتخابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمدينة إسطنبول.

وجاءت المشاركة الحاشدة في التجمع الذي تخلله حفل افتتاح المرحلة الأولى من "حديقة الشعب" في موقع مطار أتاتورك، بحضور الرئيس أردوغان.

وفي خطاب ألقاه أردوغان أمام الجماهير الغفيرة قال: "نعم، الآن أحضروا لي الرقم الرسمي (للمشاركين في التجمع الانتخابي)، الرقم الرسمي مليون و700 ألف".

وتشهد تركيا في 14 مايو الجاري، انتخابات عامة ورئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحاً عن تحالف الشعب، وكمال كليجدار أوغلو مرشحاً عن تحالف الأمة.

كما يخوض الانتخابات الرئاسية محرّم إنجه رئيس حزب البلد، وسنان أوغان مرشحاً عن تحالف "الأجداد".

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني 64 مليوناً و113 ألفاً و941 ناخباً، وفق اللجنة العليا للانتخابات.

ومشيراً إلى أهمية إسطنبول في الانتخابات التركية وعن ثقته بدعم غالبية سكانها له في صناديق الاقتراع قال: "أنتم أبناء إسطنبول، إن قلتم نعم ينتهي الأمر".

من ناحية أخرى، تطرق الرئيس التركي إلى ما أوردته بعض الصحف والمجلات الغربية عنه ودعت الناخبين الأتراك إلى عدم التصويت له بالانتخابات.

وقال: "كما تعلمون، الصحف والمجلات الأوروبية تتابعنا الآن في هذا الموقع، ويتساءلون عما يجري في مطار أتاتورك؟ أنتم من ستردون عليهم بالجواب المناسب"، في إشارة منه إلى التجمع الغفير والتأييد الكبير للشعب التركي لأردوغان على عكس ما تدّعيه تلك الصحف.

وأضاف: "وليخسأ من تسول له نفسه حياكة مؤامرات ظلامية ضد هذا البلد المبارك".

من جانب آخر، لفت أردوغان إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية ضاعفت الدخل القومي في البلاد ثلاث مرات خلال 21 عاماً.