سياسة
2 دقيقة قراءة
يربط 11 خط سكك حديدية.. أردوغان يعلن مشروع "نفق إسطنبول الكبير" الجديد
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال تجمع انتخابي بإسطنبول حضره أكثر من 1.7 مليون شخص، مشروع "نفق إسطنبول الكبير" الذي سيوفر النقل في المدينة عبر ربط 11 خط سكك حديدية.
يربط 11 خط سكك حديدية.. أردوغان يعلن مشروع "نفق إسطنبول الكبير" الجديد
أكثر من 1.7 مليون شخص حضروا تجمعاً انتخابياً لأردوغان في موقع مطار أتاتورك/ صورة: AA
7 مايو 2023

شارك ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص الأحد في تجمع انتخابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمدينة إسطنبول.

وجاءت المشاركة الحاشدة في التجمع الذي تخلله حفل افتتاح المرحلة الأولى من "حديقة الشعب" في موقع مطار أتاتورك، بحضور الرئيس أردوغان.

وفي خطاب ألقاه أردوغان أمام الجماهير الغفيرة قال: "نعم، الآن أحضروا لي الرقم الرسمي (للمشاركين في التجمع الانتخابي)، الرقم الرسمي مليون و700 ألف".

وتشهد تركيا في 14 مايو الجاري، انتخابات عامة ورئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحاً عن تحالف الشعب، وكمال كليجدار أوغلو مرشحاً عن تحالف الأمة.

كما يخوض الانتخابات الرئاسية محرّم إنجه رئيس حزب البلد، وسنان أوغان مرشحاً عن تحالف "الأجداد".

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني 64 مليوناً و113 ألفاً و941 ناخباً، وفق اللجنة العليا للانتخابات.

ومشيراً إلى أهمية إسطنبول في الانتخابات التركية وعن ثقته بدعم غالبية سكانها له في صناديق الاقتراع قال: "أنتم أبناء إسطنبول، إن قلتم نعم ينتهي الأمر".

من ناحية أخرى، تطرق الرئيس التركي إلى ما أوردته بعض الصحف والمجلات الغربية عنه ودعت الناخبين الأتراك إلى عدم التصويت له بالانتخابات.

وقال: "كما تعلمون، الصحف والمجلات الأوروبية تتابعنا الآن في هذا الموقع، ويتساءلون عما يجري في مطار أتاتورك؟ أنتم من ستردون عليهم بالجواب المناسب"، في إشارة منه إلى التجمع الغفير والتأييد الكبير للشعب التركي لأردوغان على عكس ما تدّعيه تلك الصحف.

وأضاف: "وليخسأ من تسول له نفسه حياكة مؤامرات ظلامية ضد هذا البلد المبارك".

من جانب آخر، لفت أردوغان إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية ضاعفت الدخل القومي في البلاد ثلاث مرات خلال 21 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us