سياسة
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انتهاء عملية التصويت للانتخابات التركية في عدة دول
أغلقت مساء اليوم الأحد صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في عدة دول.
انتهاء عملية التصويت للانتخابات التركية في عدة دول
بلغ عدد المسجلين في كشوف الناخبين خارج تركيا 3 ملايين و416 ألفاً و98 شخصاً / صورة: AA
7 مايو 2023

اختتمت في عدة دول الأحد عملية التصويت للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.

وأدلى الناخبون الأتراك المقيمون في باكستان بأصواتهم، بين 6 و7 مايو/أيار، في السفارة التركية بالعاصمة إسلام أباد والقنصليتين العامّتين في لاهور وكراتشي.

وتضم باكستان نحو ألف و200 مواطن تركي مسجل في كشوف الناخبين.

وفي كازاخستان أدلى الناخبون بأصواتهم، بين 4و7 مايو، في السفارة التركية بالعاصمة آستانة والقنصليتين العامّتين في ألماتي وأكتاو.

ويقطن في كازاخستان نحو 6 آلاف و106 مواطنين أتراك مسجلين في كشوف الناخبين.

أما في أوزبكستان فأدلى الناخبون بأصواتهم، بين 5 و7 مايو، في السفارة التركية بالعاصمة طشقند والقنصلية العامة في سمرقند.

ويتواجد في كازاخستان نحو 3 آلاف و239 مواطناً تركياً مسجلاً في كشوف الناخبين.

كما أدلى الناخبون في أذربيجان بأصواتهم في السفارة التركية بالعاصمة باكو والقنصليتين العامّتين في ناختشوان وكنجه.

وتضم أذربيجان نحو 11 ألفاً و43 مواطناً تركياً مسجلاً في كشوف الناخبين.

ومع انتهاء عملية التصويت أغلقت صناديق الاقتراع في البلدان المذكورة آنفاً عند الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي لكل دولة.

ويبلغ عدد المسجلين في كشوف الناخبين خارج تركيا 3 ملايين و416 ألفاً و98 شخصاً، حسب بيانات لجنة الانتخابات العليا في تركيا.

وفي 27 أبريل/نيسان الماضي بدأت عملية التصويت في الانتخابات، للأتراك المسجلين أماكن إقاماتهم خارج حدود البلاد.

فيما يتوجه الناخبون في عموم تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو الجاري، لاختيار مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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