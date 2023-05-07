قتل 7 أشخاص وأصيب 6 آخرون الأحد في عملية دهس أمام مأوى مهاجرين بولاية تكساس الأمريكية.

ووقع حادث الدهس خارج مركز "أوزانام" للمهاجرين والمشردين، في أثناء انتظار الأشخاص عند محطة للحافلات في مدينة براونزفيل بولاية تكساس الأحد وفقاً لوسائل الإعلام الأمريكية.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" المحلية عن الملازم مارتن ساندوفال من إدارة شرطة براونزفيل قوله لقد "جرى توقيف السائق، ووجهت إليه اتهامات، إلا أن التحقيقات مازالت جارية".

وأضاف ساندوفال أن "عملية الدهس أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين".

ولم تنشر السلطات بعد تفاصيل حول هوية سائق المركبة، الذي يتلقى حالياً العلاج الطبي في مستشفى بالمنطقة نفسها، ويخضع للمراقبة على مدار 24 ساعة، وفقاً لقناة فوكس نيوز.

وفي حادث منفصل، الأحد، أعلنت الشرطة الأمريكية أن رجلاً مسلحاً قتل 8 أشخاص في مركز تجاري بمدينة آلين في ولاية تكساس.

وأوضحت أن موظف أمن وحماية في المركز أطلق النار على المسلح وأرداه قتيلاً، حسب مراسل الأناضول.