نُظم في العاصمة الموريتانية نواكشوط الأحد حفل افتتاح بيت التجارة التركي الموريتاني، بحضور السفير التركي في موريتانيا عاكف منفش، وبمشاركة جمع غفير من العلماء ورجال الأعمال والإعلام والمثقفين.

وألقى السفير التركي في نواكشوط كلمة بمناسبة الافتتاح أكد خلالها أن هذا البيت التجاري سيكون بمثابة جسر تجاري بين تركيا وموريتانيا، وسيشكل سابقة في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أكد أن السفارة ستوفر جميع أنواع الدعم اللازم للمواطنين الأتراك الذين يرغبون في الاستثمار في موريتانيا.

وأشار إلى أن السفارة التركية ظلت دائماً راعية ومهتمة بالمشروع في كل مراحله.

وأضاف أنهم فتحوا المشروع استجابة للاهتمام والطلب المتزايد على المنتجات التركية في موريتانيا.

وأبدى المواطنون الموريتانيون اهتماماً كبيراً بالمشروع الذي عرضت فيه بعض منتجات تركيا.